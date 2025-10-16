Red Hat und NetApp erweitern ihre gemeinsamen Entwicklungsbemühungen unter Verwendung von Red Hat OpenShift Virtualization und NetApp-Speicherlösungen, um die Migrations- und Modernisierungsbemühungen ihrer Kunden zu unterstützen

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, und Red Hat, der weltweit führende Anbieter von Open-Source-Lösungen, gaben heute eine erweiterte Zusammenarbeit bekannt, um ihre gemeinsamen Entwicklungsbemühungen zu vertiefen und die Einführung von Red Hat OpenShift Virtualization in lokalen und öffentlichen Cloud-Umgebungen zu beschleunigen. Durch diese verstärkte Zusammenarbeit unterstützen Red Hat und NetApp ihre Kunden dabei, ihre IT-Umgebungen einfacher zu modernisieren und die Komplexität der Migration cloud-nativer Workloads mit größerer Zuversicht zu bewältigen.

Ein wesentlicher Aspekt der Zusammenarbeit zwischen Red Hat und NetApp ist die gegenseitige Übernahme der Technologien des jeweils anderen Unternehmens zur Weiterentwicklung der Betriebs- und IT-Systeme beider Unternehmen. NetApp betreibt seine Entwicklungs- und Testumgebungen nun auf Red Hat OpenShift Virtualization, der Virtualisierungsfunktion, die in allen Editionen von Red Hat OpenShift enthalten ist und eine schnellere Bereitstellung, geringere Komplexität und höhere Agilität ermöglicht. Durch den Einsatz von Red Hat OpenShift Virtualization kann das Entwicklungsteam von NetApp effizienter und agiler arbeiten, um Arbeitsabläufe zu beschleunigen und gleichzeitig die Skalierbarkeit zu gewährleisten, um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden.

"Genauso wie NetApp-Lösungen Unternehmen einfache, skalierbare und leistungsstarke Tools für ihren Erfolg bieten, ermöglicht uns Red Hat OpenShift Virtualization, Innovationen voranzutreiben und unseren Kunden schneller einen Mehrwert zu bieten", erklärte Dallas Olson, Chief Commercial Officer bei NetApp. "Als langjähriger Partner von Red Hat haben wir aus erster Hand erfahren, welche Ergebnisse ihre Plattform für gemeinsame Kunden erzielt, und wir freuen uns darauf, sie als zukunftsfähige Grundlage für unsere eigenen Aktivitäten zu nutzen."

Red Hat hat eine intelligente Dateninfrastruktur aufgebaut, die NetApp-Technologie nutzt, um seine globalen IT- und Entwicklungsabläufe zu unterstützen. Dies ermöglicht eine schnellere Softwarebereitstellung und eine verbesserte betriebliche Effizienz. Mit NetApp ONTAP® können die IT-Teams von Red Hat schneller Speicher für Red Hat OpenShift-Workloads bereitstellen, wichtige Daten mit integrierten Sicherheits- und Wiederherstellungsfunktionen schützen und Workloads in lokalen und Cloud-Umgebungen einfacher verwalten.

"Um Anwendungen effektiv zu entwickeln, zu modernisieren und in großem Maßstab bereitzustellen, benötigen Unternehmen eine Cloud-native Infrastruktur mit sicherem, leistungsstarkem und effizientem Speicher als Grundlage", erklärte Mike Barrett, Vice President und General Manager, Hybrid Cloud Platforms, Red Hat. "Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit von Red Hat OpenShift Virtualization mit NetApp können wir eine konsistente Hybrid-Cloud-Grundlage mit Datenverwaltungsfunktionen der Enterprise-Klasse bereitstellen, die für Agilität und Hybrid-Cloud-Flexibilität erforderlich sind und gleichzeitig hohe Standards beim Datenschutz gewährleisten. Unsere Zusammenarbeit mit NetApp ist ein Vorbild dafür, wie Technologieführer gegenseitigen Mehrwert und Kundenerfolg erzielen können."

Steigerung des Kundenerfolgs mit Red Hat OpenShift und NetApp

Aufbauend auf ihrer langjährigen Zusammenarbeit entwickeln NetApp und Red Hat gemeinsam skalierbare und sichere Lösungen, die Kunden bei der Modernisierung ihrer Workloads vor Ort und in hybriden Cloud-Umgebungen unterstützen:

Erweiterung der Flexibilität der Hybrid Cloud : Um die Flexibilität der Hybrid Cloud weiter zu erhöhen, haben NetApp und Red Hat leistungsstarke neue Lösungen eingeführt, die Red Hat OpenShift Virtualization mit Amazon FSx für NetApp ONTAP und Red Hat OpenShift Service auf AWS (ROSA) sowie Google Cloud NetApp Volumes auf OpenShift Dedicated auf Google Cloud kombinieren. Aufbauend auf den bestehenden Integrationen von FSx für NetApp ONTAP mit ROSA und Google Cloud NetApp Volumes mit OpenShift Dedicated auf Google Cloud- die Kunden bereits dabei unterstützen, containerisierte Workloads mit Speicher der Enterprise-Klasse auszuführen erweitern diese neuen Angebote diese Funktionen auf VMs, sodass Unternehmen sowohl VMs als auch Container in der Cloud mit vereinfachten Abläufen, nahtloser Skalierbarkeit und intelligenter Dateninfrastruktur ausführen können. Diese Angebote bieten Kunden konsistentere Virtualisierungs- und Speicherfunktionen der Enterprise-Klasse in führenden Public Clouds und ermöglichen es ihnen, Workloads dort auszuführen, wo es ihr Geschäft erfordert.

: Um die Flexibilität der Hybrid Cloud weiter zu erhöhen, haben NetApp und Red Hat leistungsstarke neue Lösungen eingeführt, die Red Hat OpenShift Virtualization mit Amazon FSx für NetApp ONTAP und Red Hat OpenShift Service auf AWS (ROSA) sowie Google Cloud NetApp Volumes auf OpenShift Dedicated auf Google Cloud kombinieren. Aufbauend auf den bestehenden Integrationen von FSx für NetApp ONTAP mit ROSA und Google Cloud NetApp Volumes mit OpenShift Dedicated auf Google Cloud- die Kunden bereits dabei unterstützen, containerisierte Workloads mit Speicher der Enterprise-Klasse auszuführen erweitern diese neuen Angebote diese Funktionen auf VMs, sodass Unternehmen sowohl VMs als auch Container in der Cloud mit vereinfachten Abläufen, nahtloser Skalierbarkeit und intelligenter Dateninfrastruktur ausführen können. Diese Angebote bieten Kunden konsistentere Virtualisierungs- und Speicherfunktionen der Enterprise-Klasse in führenden Public Clouds und ermöglichen es ihnen, Workloads dort auszuführen, wo es ihr Geschäft erfordert. Verbesserte VM-Mobilität: Durch die Neubewertung ihrer Virtualisierungslandschaft können Kunden mit dem NetApp Shift Toolkit den Zeitaufwand, die Kosten und die Komplexität der Migration ihrer virtuellen Maschinen (VMs) reduzieren. NetApp hat kürzlich das NetApp Shift Toolkit erweitert, um ein noch breiteres Ökosystem von Hypervisoren zu unterstützen, darunter Red Hat OpenShift Virtualization. Durch den Einsatz der NetApp-Klontechnologie zur schnellen Konvertierung von VMs ohne Kopieren von Daten reduziert das Shift Toolkit die Projektdauer erheblich, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Das Shift Toolkit reduziert die Konvertierungszeit von Stunden oder Tagen auf Minuten und verringert die Abhängigkeit von Tools von Drittanbietern.

Durch die Neubewertung ihrer Virtualisierungslandschaft können Kunden mit dem NetApp Shift Toolkit den Zeitaufwand, die Kosten und die Komplexität der Migration ihrer virtuellen Maschinen (VMs) reduzieren. NetApp hat kürzlich das NetApp Shift Toolkit erweitert, um ein noch breiteres Ökosystem von Hypervisoren zu unterstützen, darunter Red Hat OpenShift Virtualization. Durch den Einsatz der NetApp-Klontechnologie zur schnellen Konvertierung von VMs ohne Kopieren von Daten reduziert das Shift Toolkit die Projektdauer erheblich, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Das Shift Toolkit reduziert die Konvertierungszeit von Stunden oder Tagen auf Minuten und verringert die Abhängigkeit von Tools von Drittanbietern. Erweiterte Virtualisierungsfunktionen: Nach der Ankündigung der erweiterten Integration von NetApp Trident und Trident Protect für Red Hat OpenShift Virtualization haben NetApp und Red Hat mit gemeinsamen Kunden zusammengearbeitet, die nach einer skalierbaren und kostengünstigen Lösung suchten, um ihre VM-basierten Workloads auf Red Hat OpenShift Virtualization umzustellen.

"Die Integration von NetApp ONTAP und Red Hat OpenShift ermöglichte uns einen zügigen Übergang von unserer bisherigen Virtualisierungsplattform zu Red Hat OpenShift und Red Hat OpenShift Virtualization", erklärte Talor Holloway, Chief Technology Officer bei Advent One. "Durch die Einführung der All-Flash-Infrastruktur von NetApp und den Einsatz von Trident und Trident Protect haben wir eine Datensicherung auf Unternehmensniveau erreicht und die Wiederherstellungs- und Failover-Zeiten erheblich verbessert. Dies war nicht nur eine Migration, sondern ein Modernisierungsprozess, der unsere Managed Services-Plattform agiler, widerstandsfähiger und kosteneffizienter gemacht hat. Dieses Projekt hat uns erhebliche Einsparungen bei der Infrastruktur und den Lizenzen ermöglicht."

NetApp und Red Hat werden vom 14. bis 16. Oktober auf der NetApp INSIGHT 2025 in Las Vegas vertreten sein, um in gemeinsamen Vorträgen und Vorführungen zu präsentieren, wie ihre Zusammenarbeit den Wandel in verschiedenen Branchen vorantreibt. Verfolgen Sie die Keynote-Vorträge unter: https://www.netapp.com/insight/

Zusätzliche Ressourcen

NetApp arbeitet mit Red Hat zusammen, um mehr Flexibilität für virtualisierte Umgebungen zu bieten

Red Hat OpenShift auf NetApp

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Unternehmen bei der Bewältigung von Veränderungen vom Aufstieg des Unternehmensspeichers bis hin zum intelligenten Zeitalter, das von Daten und KI geprägt ist. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen und unterstützt Kunden dabei, Daten als Katalysator für Innovation, Ausfallsicherheit und Wachstum zu nutzen.

Das Herzstück dieser Infrastruktur bildet die NetApp-Datenplattform die einheitliche, intelligente Grundlage auf Unternehmensniveau, die Daten über alle Clouds, Workloads und Umgebungen hinweg verbindet, schützt und aktiviert. Aufbauend auf der bewährten Leistungsfähigkeit von NetApp ONTAP, unserer führenden Datenmanagement-Software und unserem Betriebssystem, und ergänzt durch Automatisierung durch die AI Data Engine und AFX, bietet es Beobachtbarkeit, Ausfallsicherheit und Intelligenz in großem Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform ist bewusst in verschiedene Bereiche unterteilt und trennt Speicher, Dienste und Steuerung voneinander, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und innovativ sein können, ohne an einen Anbieter gebunden zu sein. Als einzige Unternehmensspeicherplattform, die nativ in die weltweit größten Clouds eingebettet ist, bietet sie Unternehmen die Freiheit, beliebige Workloads überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten stets verfügbar bereit, um Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen und den nächsten Durchbruch voranzutreiben. Aus diesem Grund vertrauen die zukunftsorientiertesten Unternehmen der Welt auf NetApp, um Informationen in Vorteile umzuwandeln.

Weitere Informationen finden Sie unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM genannten Produktnamen sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Über Red Hat

Red Hat ist der führende Anbieter von Open-Hybrid-Cloud-Technologie und bietet eine zuverlässige, konsistente und umfassende Grundlage für transformative IT-Innovationen und KI-Anwendungen. Das Portfolio an Cloud-, Entwickler-, KI-, Linux-, Automatisierungs- und Anwendungsplattformtechnologien ermöglicht den Einsatz beliebiger Anwendungen an jedem Ort vom Rechenzentrum bis zum Edge. Als weltweit führender Anbieter von Open-Source-Softwarelösungen für Unternehmen investiert Red Hat in offene Ökosysteme und Communities, um die IT-Herausforderungen von morgen zu bewältigen. In Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden unterstützt Red Hat diese beim Aufbau, der Vernetzung, der Automatisierung, der Sicherung und der Verwaltung ihrer IT-Umgebungen, ergänzt durch Beratungsdienste und preisgekrönte Schulungs- und Zertifizierungsangebote.

Red Hat's Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Informationen und Erörterungen können die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen Geschäfts- und Finanzentwicklung. Diese Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Red Hat, das Red Hat-Logo und OpenShift sind Marken oder eingetragene Marken von Red Hat, Inc. oder deren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251014493399/de/

Contacts:

NetApp Medienkontakt:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Investorenkontakt:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com

Red Hat Medienkontakt:

Jessie Beach

Red Hat

jbeach@redhat.com