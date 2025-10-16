Elon Musk sieht in DOGE den König, aber Maxi Doge ist der Hidden Champion!

Elon Musk zählt zu den größten Unterstützern des Memecoins Dogecoin (DOGE), was er auch kürzlich mit einem X-Beitrag noch einem bestätigte. Demnach schätzt er DOGE gegenüber den Fiatwährungen als überlegen ein, da es eine energiebasierte Währung wie Bitcoin (BTC) selbst sei.

Die Trader warten nun darauf, dass der Tweet eine vergleichbare Stimmung wie im Jahr 2021 auslöst. Jedoch gibt einen neuen Rüden im Revier, welcher neu definieren will, wie echtes Momentum im Memecoin-Sektor aussieht: Maxi Doge (MAXI).

Zuletzt konnte der neue Shiba Inu sogar einen Wal überzeugt, welcher vermutlich die besondere Chance in seinem Konzept erkannt und deswegen 2,4 Mrd. MAXI-Coins gekauft hat. Somit konnte der Vorverkauf auf mehr als 3,6 Mio. USD kommen, was das große Interesse an dem Projekt verdeutlicht.

Zum aktuellen Zeitpunkt wird der MAXI-Token für einen Preis in Höhe von 0,000263 USD angeboten. Innerhalb der nächsten 35 Stunden wird allerdings die aktuellen Vorverkaufsrunde abgeschlossen, sodass sich Interessierte beeilen sollen, wenn sie nicht einen höheren Preis zahlen wollen.

Musks Energieprinzip findet Manifestation in Memecoins wie Maxi Doge

Die Finanzkommentar-Website ZeroHedge hat kürzlich einen Post veröffentlicht, welcher das globale Wettrüsten im Bereich der künstlichen Intelligenzen hervorhob, das unweigerlich die beiden Wirtschaftsmächte USA und China unweigerlich dazu führen würde, dass sie für die Finanzierung weiteres Geld drucken werden.

Laut ZeroHedge würden auch die Preise von Sachwerten steigen, da sich die Anleger somit vor der Inflation schützen. So ist auch Bitcoin zuletzt bis auf mehr als 126.000 USD gestiegen. Aber auch Gold erreicht ein neues Hoch von 4.200 USD, während eine Unze Silber bei 53,5 USD gehandelt wird.

Quelle: TradingView

Auch Elon Musk hat sich in diese Unterhaltung eingemischt und diesen Aspekt mit seiner typischen Direktheit noch einmal bekräftigt.

Danach hat Musk auch noch einem Beitrag von Sir Doge of the Coin zugestimmt, in welchem dieser schrieb, dass auch Dogecoin Energie ist. Somit wurde noch einmal der Glauben an DOGE bekräftigt.

Tatsächlich haben Bitcoin und Dogecoin dieselben Wurzeln, wobei sie beide auf dem Proof-of-Work-Mechanismus beruhen und somit auf Rechenenergie basieren. Diese kann hingegen nicht gefälscht oder weggedruckt werden.

Dennoch gibt es zwischen diesen beiden Kryptowährungen einen großen Unterschied. Während Bitcoin bereits ein neues Allzeithoch ausgebildet hat, konnte Dogecoin noch immer nicht wieder das Hoch aus dem Jahr 2021 übertreffen.

Zuletzt notierte DOGE auf diesem Niveau, als er von den Beiträgen von Musk in die Höhe getrieben wurde. Allerdings hat die Frequenz seiner Kommentare bezüglich Dogecoin in der letzten Zeit abgenommen.

Daher könnte es nun auch der richtige Zeitpunkt für einen neuen Welpen sein, welcher diese Energie in den neuen Bullenmarkt trägt. Maxi Doge ist ein Memecoin der nächsten Generation, welcher die reine Kraft, Entschlossenheit und Disziplin verkörpert, um mit einem Pump-Plan für einen besonderen Masseaufbau zu sorgen.

MAXI leitet die nächste Memecoin-Ära ein, um DOGE zu entthronen

Wie auch bei den Aktien haben sich nicht immer dieselbe Unternehmen an der Spitze befunden. Ebenso tritt nun Maxi Doge als der wahre Thronfolger von Dogecoin auf die Bühne, um den Markt zu dominieren.

Die alte Garde wird jedoch nicht vollständig ersetzt, sondern mit einem stärker motivierenden Mindset ergänzt, welches für die nächste Ära der Memecoins erschaffen wurde. Ebenso wechselten die Supermächte von den Niederlanden zu Frankreich und dann zu Großbritannien sowie danach die USA.

Ebenso erwarten viele nun, dass auch das Edelmetall Gold von Bitcoin ersetzt wird, da er strenger limitiert und leichter transportierbar ist. Aber auch auf dem Krypto-Markt konnte Pepe (PEPE) seinem Konkurrenten PepeCoin (PEPECOIN) die Position stehlen.

Only here for one thing. Le pump. pic.twitter.com/nhCD1VYJuk - MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 11, 2025

Nun könnte sich das Muster auch für Dogecoin und somit den ersten Platz des Memecoin-Sektors wiederholen. Er dominiert zwar schon seit über einem Jahrzehnt die Nische, jedoch sind ihm einige Kontrahenten dicht auf den Fersen, wie etwas Shiba Inu (SHIB).

Allerdings kann nur einer unter der neuen Generation der Memecoins die ungebändigte Energie erreichen, wie es bei Maxi Doge der Fall ist. Das ist allerdings nicht auf PoW, sondern auf seine pure Anstrengung, Fleiß und Willenskraft zurückzuführen.

Maxi Doge verkörpert den aufgepumpten Shiba Inu, jedoch mit einen noch entschlosseneren Mindset, um es nicht nur auf den Mond, sondern wie Elon Musk auf den Mars und darüber hinaus zu schaffen. Somit könnte er auch die Sympathie des Unternehmers leichter für sich gewinnen.

Die Unterstützer von Maxi Doge sind aus demselben Holz geschnitzt. Sie zeichnen sich durch einen Arbeitseinsatz bis zum Sonnenaufgang, einen literweisen Red-Bull-Konsum und ein Fixieren der Candlesticks aus, bis diese zu leuchten beginnen.

Es sind dieselbe Art von Menschen, welche bei jedem entsprechenden Tweet von Elon Musk in Dogecoin investiert haben. Nun versammeln sie sich allerdings um einen neuen Champion mit einer noch mitreißenderen Story als Dogecoin. Jetzt ist es Zeit, die Fackel weiterzureichen. Maxi Doge ist jedoch der Einzige, welcher dafür wie gemacht ist.

Wale investieren in Maxi Doge: Ist es der neue Alpha?

Die letzten Zweifel, ob Maxi Doge wirklich das Potenzial hat, um Dogecoin zu besiegen, dürften durch die jüngste Nachricht eliminiert werden, dass ein Wal an diesem Montag fast 700.000 USD in MAXI investiert hat.

So wurden zwei fast unmittelbar nacheinander stattfindende Transaktionen beobachtet. Zusammen umfassten sie rund 2,4 Mrd. MAXI-Coins, wobei rund 1,19 Mrd. MAXI auf jede Order mit jeweils rund 347.000 USD zurückzuführen waren.

Solch hohe Investments werden in der Regel nicht ohne eine starke Überzeugung getätigt. Ganz gleich, ob es sich um einen vermögenden Privatanleger oder eine Institution handelt, es wurde anscheinend ein großes Potenzial in dem Projekt erkannt.

Quelle: https://etherscan.io/tx/0x6c7e00617bbc7af36272d66126328a9b72ae9609a6d031f92a884f734cfae4ec

Quelle: https://etherscan.io/tx/0x8a9f1347d89321c255e43f50b1696cb80ba2c0ed813259822d74af95558518cd

Vermutlich will sich der Wal mit einem frühen Einstieg auch den aktuellen Verkaufspreis von 0,000263 USD sichern, bevor dieser in den nächsten Runden weiter erhöht wird und sich die Konditionen verschlechtern.

Aber nicht nur die Großinvestoren haben ein Auge auf Maxi Doge geworfen. Ebenso wurde das Projekt von dem Finfluencer Borch Crypto ins Visier genommen, der in MAXI ein großes Potenzial erkannt hat. Zudem haben führende Krypto-Medien wie CryptoNews und InsideBitcoins optimistische Prognosen für diesen aufgestellt.

Die bullischen Anzeichen für Maxi Doge reihen sich auf: zunehmende Medienpräsenz, steigende Verkaufszahlen und Interesse von Walen. Somit wird es schwierig, diese besondere Chance zu ignorieren, die schon bald Dogecoin seine Krone kosten und somit frühen Unterstützern lebensverändernde Renditen bescheren könnte.

So können Sie wie die Wale am Presale von Maxi Doge teilnehmen

Öffnen Sie die Website von Maxi Doge und verbinden mit dieser ein digitales Portemonnaie wie die Best Wallet, die zu den besten Geldbörsen auf dem Markt zählt. Nun können Sie mit ETH, BNB, USDT, USDC oder mit Bankkarte zahlen. Die Best Wallet lässt sich kostenlos über den Google Play Store und den Apple App Store herunterladen.

Für die Maximierung Ihres MAXI-Bestands können Sie die neu gekauften Coins auch direkt in den Staking-Pool einzahlen, um auf diese Weise ein passives Einkommen von dynamischen 84 % pro Jahr zu erhalten.

Das Team von Maxi Doge hat auch den Smart Contract von den Web3-Sicherheitsexperten von Coinsult und SOLIDProof überprüfen lassen, um auf diese Weise Sicherheitsrisiken ausschließen und aufgrund des höheren Vertrauens Liquiditätsflüsse begünstigen zu können.

Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft von Maxi Doge auf X und Telegram an, um keine wichtigen Entwicklungen zu verpassen.

