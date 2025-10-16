Dieser Meilenstein unterstreicht die Stärke der globalen Marke WeWork und die Position von WeWork India als führender Anbieter flexibler Büroräume im Land

WeWork Companies LLC (WeWork), die private Muttergesellschaft ihres Franchisenehmers WeWork India Management Limited ("WeWork India"), begrüßt und unterstützt uneingeschränkt die Einführung ihres Börsengangs und die Notierung an der National Stock Exchange of India. Die Unternehmen pflegen seit der Gründung von WeWork India im Jahr 2017 eine langjährige und erfolgreiche Partnerschaft. In dieser Zeit hat sich das Unternehmen zum führenden Anbieter von flexiblen Büroräumen im Land entwickelt.

"WeWork India gestaltet die Zukunft der Arbeit in Indien", erklärte John Santora, Chief Executive Officer von WeWork. "Die Notierung stellt einen bedeutenden Moment für den Sektor der flexiblen Arbeitsräume des Landes dar und unterstreicht sowohl das Vertrauen des Marktes als auch die wachsende Nachfrage nach dynamischen Bürolösungen in der Region. Wir sind stolzer Partner von WeWork India und haben miterlebt, wie sich das Unternehmen zum klaren Marktführer in seinem Tätigkeitsbereich entwickelt hat."

"In den letzten acht Jahren war unsere Partnerschaft mit WeWork ein wichtiger Pfeiler unseres Wachstums und unserer Innovationskraft in Indien. Als weltweit vertrauenswürdige Marke mit einem starken internationalen Netzwerk bietet WeWork operative Exzellenz, die sowohl bei globalen Unternehmen als auch bei wachstumsstarken Firmen Anklang findet. Ihre anhaltende Unterstützung und Übereinstimmung mit unserer Vision hat es uns ermöglicht, ein widerstandsfähiges, zukunftsfähiges Unternehmen aufzubauen. Dadurch sind wir in der Lage, hochwertige, flexible Arbeitsplatzlösungen anzubieten, die auf die sich wandelnden Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind und gleichzeitig langfristig einen Mehrwert für unsere Mitglieder und Stakeholder schaffen. Unser Börsengang stellt einen wichtigen Meilenstein auf diesem Weg dar und unterstreicht die Stärke unserer Partnerschaft sowie die strategische Ausrichtung beider Teams", fügte Karan Virwani, Managing Director und CEO von WeWork India, hinzu.

Da Unternehmensnutzer weltweit bestrebt sind, ihre Immobilienportfolios zugunsten eines höheren Anteils an flexiblen Büroflächen neu auszurichten, verzeichneten beide Unternehmen im Jahr 2025 eine erhebliche operative Dynamik und sind für weiteres Wachstum gut positioniert.

Derzeit betreibt WeWork 45 Millionen Quadratfuß Bürofläche in 37 Ländern. Im Jahr 2025 stieg ihre weltweite Auslastung von 70 auf 77 und überschritt in vielen Märkten, darunter Toronto, Silicon Valley, Houston, Nashville, Mailand, Madrid, Vereinigte Arabische Emirate, Kuala Lumpur und Jakarta, die 90-Prozent-Marke.

WeWork India betreibt in Indien Büroflächen mit einer Gesamtfläche von 7,67 Millionen Quadratfuß und hat ein starkes Wachstum, hohe Rentabilität und Widerstandsfähigkeit bewiesen. Mit einer marktführenden Präsenz an erstklassigen Standorten in den wichtigsten indischen Städten, einem diversifizierten Kundenstamm, darunter Fortune-500-Unternehmen, und einer Vision für gemeinschaftsorientierte Arbeitsräume ist WeWork India bestens positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach flexiblen Bürolösungen unter Unternehmensmietern zu profitieren.

Der Börsengang von WeWork India stellt einen Meilenstein dar, der die Position von WeWork als weltweit führende Marke für flexible Büroräume festigt. Dies wird durch die anhaltende Rentabilität, die gestärkte Bilanz und die erneute Dynamik in allen Märkten weiter untermauert. Nach dem Börsengang wird WeWork weiterhin ein unterstützender Partner und Minderheitsaktionär von WeWork India bleiben. WeWork selbst wird weiterhin als privat geführtes Unternehmen ohne Schulden, mit beträchtlicher Liquidität und ohne Pläne für einen Börsengang bestehen bleiben.

Über WeWork:

WeWork ist eine weltweit führende Immobilienplattform, die speziell entwickelt wurde, um Unternehmen jeder Größe mit flexiblen Arbeitsplatzlösungen, gastfreundlichen Erlebnissen, erstklassigen Dienstleistungen und innovativer Technologie zu unterstützen. Mit einem sorgfältig zusammengestellten Portfolio von über 600 durchdachten Standorten mit einer Gesamtfläche von 45 Millionen Quadratfuß weltweit unterstützt WeWork mehr als eine halbe Million Mitglieder von aufstrebenden Start-ups bis hin zu Fortune-100-Unternehmen dabei, heute und in Zukunft ihre beste Arbeit zu leisten.

Weitere Informationen finden Sie unter wework.com.

Über WeWork India:

WeWork India wurde 2017 gegründet und ist einer der führenden Anbieter von flexiblen Premium-Arbeitsplätzen in Indien GPTW-zertifiziert (Nov. 2024 Nov. 2025). WeWork India ist gemessen am Gesamtumsatz der letzten drei Geschäftsjahre der größte Betreiber*. Seit seiner Gründung hat sich WeWork India auf acht Städte ausgeweitet: Chennai, Neu-Delhi, Gurugram, Noida, Mumbai, Bengaluru, Pune und Hyderabad, mit 68 Betriebszentren auf einer Fläche von 7,67 Millionen Quadratfuß (Stand: Juni 2025). WeWork India hat eine bedeutende Rolle beim Wachstum des Sektors für flexible Arbeitsräume gespielt und zur Weiterentwicklung seiner Produkte und Dienstleistungen beigetragen, indem es maßgeschneiderte und kuratierte Lösungen für verschiedene Büroflächenanforderungen bereitgestellt hat. [*Quelle: CBRE]

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251014756448/de/

Contacts:

Medienkontakt: press@wework.com