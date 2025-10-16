Neue Lösungen ermöglichen es Unternehmen, das ultimative Ziel einer einheitlichen Identitätssicherheit zu erreichen für alle Anwendungen und alle Identitäten.

Saviynt, der führende Anbieter von KI-gestützten Identitätsicherheitslösungen, hat heute bahnbrechende Weiterentwicklungen seiner Plattform vorgestellt, die die Art und Weise, wie Unternehmen Identitäten im KI-Zeitalter verwalten und sichern, neu definieren. Diese neuen Verbesserungen adressieren zwei der dringendsten Herausforderungen, denen Unternehmen heute gegenüberstehen: die Unfähigkeit, alle Anwendungen zu integrieren und zu verwalten, sowie das Fehlen einer sicheren Verwaltung aller Identitäten menschlicher und nicht-menschlicher, einschließlich KI-Agenten.

Die neuen KI-gestützten Funktionen von Saviynt begegnen diesen seit langem bestehenden Herausforderungen, indem sie die Einbindung von Anwendungen beschleunigen und vereinfachen, die Verwaltung aller Anwendungen über eine einzige, einheitliche Identitätssicherheitsplattform ermöglichen und das Identity Security Posture Management (ISPM) auf alle Identitäten menschliche, nicht-menschliche und KI-Agenten ausweiten, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre allgemeine Sicherheitslage zu stärken.

Integrieren Sie alle Anwendungen mit Agentic AI

Die umfassende Einbindung von Anwendungen stellt seit langem eines der größten Hindernisse für die vollständige Ausschöpfung des Potenzials eines Identitätssicherheitsprogramms dar. Eine Ponemon-Studie ergab, dass 49 der Unternehmen nicht einmal nachverfolgen, wie viele nicht verbundene Anwendungen sie haben, was zu gefährlichen Sichtbarkeitslücken führt und die Angriffsfläche vergrößert.

Das neue Agentic AI Onboarding for Applications von Saviynt löst diese Herausforderung, indem es agentische KI nutzt, um die Integration von verbundenen und nicht verbundenen Anwendungen in hybriden Umgebungen zu beschleunigen und zu vereinfachen. Das Ergebnis ist, dass jede Anwendung unabhängig davon, wo sie sich befindet nun nahtlos unter einer einzigen Identitätsplattform integriert, verwaltet und gesichert werden kann.

Sichern Sie alle Identitäten menschliche, nicht-menschliche und KI-Identitäten

Da künstliche Intelligenz die Arbeitsweise von Unternehmen verändert, wachsen Identitätsökosysteme in einem beispiellosen Tempo. Nicht-menschliche Identitäten und KI-Agenten übertreffen menschliche Identitäten mittlerweile um mehr als 82 zu 1, was ihr explosives Wachstum und die dringende Notwendigkeit einer stärkeren Regulierung und Kontrolle unterstreicht.

KI-Agenten tragen zwar zu erheblichen Produktivitätssteigerungen bei, führen jedoch auch eine neue Klasse von Identitäten ein, die die Angriffsfläche vergrößert. Den meisten Unternehmen mangelt es an Transparenz und Übersicht, um diese effektiv zu verwalten, sodass versteckte Risiken in kritischen Systemen bestehen bleiben.

Saviynt begegnet dieser Herausforderung direkt, indem es seine Funktionen für das Identity Security Posture Management (ISPM) auf alle Identitäten ausweitet menschliche, nicht-menschliche und KI. Diese Verbesserungen ermöglichen es Unternehmen, KI sicher einzuführen und gleichzeitig vollständige Transparenz, Governance und Compliance zu gewährleisten.

Zu den neuen Fähigkeiten gehören:

Identitätssicherheitsmanagement (ISPM) für KI-Agenten: Bietet umfassende Transparenz, Governance und Audit-Bereitschaft für KI-Agenten und ihre Kernkomponenten wie MCP-Server und Tools durch vereinfachte Erkennung, priorisierte Risikoinformationen und integrierte Zugriffskarten, die mit Signalen von führenden Sicherheitslösungen wie CrowdStrike angereichert sind.

ISPM für nicht-menschliche Identitäten (NHI): Die erweiterten NHI-Funktionen umfassen nun ein einheitliches Inventar für alle NHIs, deren Zugriffsrichtlinien und erkannte Verstöße, mit Unterstützung für die Behebung per Mausklick.

"KI verändert die Unternehmenssicherheit auf allen Ebenen. Identitäten gehören nicht mehr nur Menschen sie erstrecken sich nun auch auf nicht-menschliche Nutzer wie Maschinen, Anwendungen und KI-Agenten", sagte Sachin Nayyar, Chief Executive Officer von Saviynt. "Unsere neuesten KI-Innovationen gewährleisten, dass jede Identität mit derselben Strenge, demselben Kontext und derselben Automatisierung verwaltet wird. Mit der Einführung agentenbasierter KI und einem umfassenden Identitäts-Sicherheitsmanagement für alle Identitäten ermöglichen wir es Unternehmen, sicher und konform zu bleiben und für die Zukunft gerüstet zu sein."

Entwickelt für eine KI-gesteuerte Zukunft

Zusammen ermöglichen diese KI-gestützten Funktionen eine einheitliche Identitätssicherheit in allen Umgebungen, vereinfachen die Anwendungsintegration und erweitern den Schutz auf jede Identität.

"Saviynt war schon immer ein Vorreiter im Bereich Identitätsinnovation", erklärte Vibhuti Sinha, Chief Product Officer bei Saviynt. "Während andere mit KI-Overlays experimentieren, integrieren wir KI nativ in die Struktur der Identitätssicherheit. Es geht nicht nur darum, neue Funktionen hinzuzufügen, sondern eine durchgängige, KI-basierte Plattform bereitzustellen, die Unternehmen dabei unterstützt, effektiver zu verwalten, nahtlos zu skalieren und die Zukunft des digitalen Geschäfts selbstbewusst anzugehen."

Die KI-gestützte Plattform von Saviynt integriert nahtlos Identitätsmanagement, Anwendungsmanagement, privilegiertes Zugriffsmanagement und Sicherheitsstatusmanagement für alle Identitäten. Durch die Integration von KI-nativen Funktionen können Unternehmen Risiken proaktiv reduzieren, Entscheidungsprozesse beschleunigen und die operative Agilität verbessern.

Durch die Vereinheitlichung der Identitäts-Sicherheit für Menschen und Nicht-Menschen unter einer einzigen Plattform ermöglicht Saviynt Unternehmen, echtes Zero Trust in großem Maßstab zu erreichen und kontinuierliche Compliance in der heutigen KI-gesteuerten Welt sicherzustellen.

Für weitere Informationen über die KI-gestützte Identitätssicherheitsplattform von Saviynt lesen Sie bitte den neuen Blogbeitrag. Saviynt wird diese neuen Funktionen auch während seiner 2025 UNLOCK Roadshow vorstellen, die in den nächsten zwei Monaten in sechs Städten weltweit stattfinden wird.

Über Saviynt

Die KI-gestützte Identitätsplattform von Saviynt verwaltet und regelt den Zugriff von Menschen und nicht-menschlichen Akteuren auf alle Anwendungen, Daten und Geschäftsprozesse eines Unternehmens. Kunden vertrauen Saviynt, wenn es darum geht, ihre digitalen Assets zu schützen, die betriebliche Effizienz zu steigern und Compliance-Kosten zu senken. Saviynt wurde für das KI-Zeitalter entwickelt und unterstützt Unternehmen heute dabei, die Einführung und Nutzung von KI sicher zu beschleunigen. Saviynt ist als führender Anbieter von Identitäts-Sicherheitslösungen anerkannt, die weltweit führende Marken, Fortune-500-Unternehmen und Regierungsinstitutionen schützen und stärken. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.saviynt.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251015366623/de/

Contacts:

Medienkontakt

Heera Kang

heera.kang@saviynt.com