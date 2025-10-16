SkySparc, ein renommierter globaler Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation von Treasury-Firmen und Finanzinstituten, gab heute die Übernahme von Inovotek Solutions ("Inovotek" oder "Unternehmen") bekannt, einem spezialisierten Anbieter von Transformationsdienstleistungen für Kapitalmärkte und Finanzinstitute. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Die Transaktion wird die Stellung von SkySparc als führendem Anbieter umfassender Dienstleistungen im Bereich der digitalen Transformation für Kapitalmarktkunden weltweit stärken. Sie wird wichtige Herausforderungen für Kunden adressieren, wie etwa die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und komplexe Initiativen zur Umstellung auf neue Plattformen. Außerdem wird SkySparc seine Expertise auf führende Handels- und Risikomanagementplattformen wie Murex, Calypso oder FIS ausweiten.

Durch die Bündelung der Programmmanagement-Kompetenz von Inovotek mit den bewährten Managed Services und den proprietären Softwarelösungen von SkySparc OmniFi und Optimizer wird SkySparc künftig ein robustes und umfassendes Angebot bereitstellen, das selbst den komplexesten und anspruchsvollsten Kundenanforderungen gerecht wird. SkySparc und Inovotek werden praktische KI in ihre Lösungen integrieren und OmniFi einsetzen, um datengestützte Automatisierung, intelligente Testbeschleunigung und Echtzeit-Anomalieerkennung voranzutreiben, sodass Kunden schneller und bei geringerem Risiko modernisieren können.

Joakim Wiener, CEO bei SkySparc, erklärt: "Durch den Zusammenschluss der überzeugenden Erfolgsbilanz von Inovotek mit den OmniFi-basierten Analyse- und Automatisierungslösungen von SkySparc und unseren erstklassigen Managed Services werden wir Kapitalmarktkunden dabei helfen, ihre Modernisierung voranzutreiben, Risiken zu reduzieren und schneller Wert auf geschäftskritischen Plattformen zu generieren."

"Durch den Schulterschluss mit SkySparc können wir skalieren, was unsere Kunden am meisten schätzen: fundierte Fachkompetenz, technische Exzellenz und planbare Ergebnisse", so Karim Yahia, CEO und Gründer von Inovotek. "Zusammen werden wir die komplexesten Herausforderungen der Transformation von Murex, Calypso und FIS mit größerer Reichweite, Widerstandsfähigkeit und Innovationskraft angehen."

Inovotek wird seinen Geschäftsbetrieb wie gewohnt fortsetzen, ohne bestehende Kunden oder Serviceverträge zu behindern. Das fusionierte Unternehmen wird auch künftig in Kapitalmarktlösungen und Bereitstellungsmodelle investieren mit dem gemeinsamen Ziel, seine globale Reichweite als bevorzugter Partner auszubauen.

Über SkySparc

SkySparc ist ein führender Lösungsanbieter für die digitale Transformation von Finanz- und Treasury- Gesellschaften rund um den Globus. Mit der Kombination aus fundiertem Know-how und seiner proprietären Plattform OmniFi unterstützt SkySparc Finanzverantwortliche und CFOs weltweit dabei, Prozesse zu automatisieren, die Transparenz der Liquidität zu verbessern und durch KI und fortschrittliche Analysen umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. SkySparc wurde 2002 gegründet und genießt das Vertrauen führender Unternehmen und Finanzinstitute in Europa, Nordamerika und Asien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.skysparc.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

Über Inovotek Solutions

Inovotek Solutions verfolgt das Ziel, herkömmliche Liefermodelle durch fortschrittliche, innovative Technik neu zu definieren. Sein vielschichtiger Ansatz ist darauf ausgerichtet, Kosten zu minimieren, die Effizienz zu steigern, Risiken zu begrenzen und vertrauensvolle Partnerschaften zu fördern. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Umsetzung von Programmen und einer starken Präsenz im Finanzsektor insbesondere rund um Murex- und Transformationsprogramme bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Umfangreiche Branchenkenntnisse, gepaart mit einem Bekenntnis zu kontinuierlicher Innovation und Exzellenz, machen Inovotek Solutions zu einem vertrauenswürdigen Berater und Partner für nachhaltiges Wachstum und Erfolg in einem schnelllebigen Geschäftsumfeld. Weitere Informationen finden Sie unter www.Inovoteksolutions.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251015125070/de/

Contacts:

Für SkySparc

Cathrina Henriksen Cabrera

Head of Marketing and Communications

Tel.: +33 6 289 874 24

E-Mail: cathrina.henriksen@skysparc.com