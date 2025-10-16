Mit einer neuen Finanzierung in Höhe von 6,5 Millionen US-Dollar schließt Lasso eine Lücke in der Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen nutzt seine proprietäre Faserspinntechnologie, um einfache Zutaten in Clean-Label-Lebensmittel mit hohem Proteingehalt umzuwandeln.

Lasso hat heute seine offizielle Markteinführung und die Vorstellung seiner proprietären Technologie Lasso SpinTech bekannt gegeben. Dieses bahnbrechende System revolutioniert die veralteten Standards ultra-verarbeiteter Lebensmittel, indem es mithilfe von Physik Proteine und Ballaststoffe miteinander verbindet, um bisher unerreichbare neue Konsumgüter herzustellen. Mit einer neuen Finanzierungsrunde in Höhe von 6,5 Millionen US-Dollar bringt Lasso seine Technologie auf den Weltmarkt, indem es eigene Marken einführt und Lizenzen an globale Partner vergibt, um eine neue Generation gesünderer Lebensmittel zu schaffen.

Unter der Leitung von CEO Mike Messersmith hat das Lasso-Team im vergangenen Jahr seine kommerzielle Technologie eingesetzt, um innovative Clean-Label-Produkte wie proteinreiche Snacks und Tiernahrung zu entwickeln und damit über seine erste pflanzliche Fleischanwendung unter der Marke Tender Food hinauszuwachsen. Die jüngste Kapitalerhöhung von Lasso in Höhe von 6,5 Millionen US-Dollar, angeführt von Rhapsody Venture Partners unter Beteiligung von Safar Partners, Claridge Venture Partners und anderen, wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine transformative Technologie in neuen, wachstumsstarken Lebensmittelkategorien zu vermarkten.

"Verbraucher akzeptieren den Status quo bei verpackten Lebensmitteln nicht mehr. Beweise dafür finden sich überall, von der MAHA-Bewegung über lautstarke Kritik an stark verarbeiteten Lebensmitteln bis hin zum Einfluss von GLP-1-Therapien auf Konsumgewohnheiten und Präferenzen", sagte Messersmith. "Die Branche benötigt dringend neue, innovative Lösungen, wird jedoch durch veraltete Verarbeitungsmaschinen behindert, die vor über 100 Jahren entwickelt wurden und für die Anforderungen der Verbraucher im Jahr 2025 völlig ungeeignet sind. Bei Lasso möchten wir unsere Technologie nutzen, um diese Lücke zu schließen und Fortschritte zu erzielen. Unsere patentierte Technologie bietet neue Möglichkeiten zur Herstellung von protein- und ballaststoffreichen Lebensmitteln mit klaren Etiketten und wettbewerbsfähigen Kostenstrukturen, die in wachsenden Kategorien im Lebensmitteleinzelhandel für erhebliche Impulse sorgen werden."

Lasso hat seinen Ursprung am Wyss Institute der Harvard University, wo die Gründer Kit Parker, Luke MacQueen, Christophe Chantre und Grant Gonzalez eine neuartige Technologie zur Lebensmittelverarbeitung erfunden und sieben Jahre lang weiterentwickelt haben eine "fortschrittliche Zuckerwattemaschine", die aus nahezu allen Zutaten köstliche, nahrhafte Lebensmittel mit außergewöhnlicher Textur und hoher Kosteneffizienz herstellen kann. Ihre Arbeit gipfelte 2020 in der Einführung von Tender Food, bei dem die Lasso SpinTech-Technologie zum Einsatz kam, um ein in seiner Kategorie führendes pflanzliches Fleischprodukt zu entwickeln. Tender Food wird weiterhin eine Marke im breiteren Portfolio von Lasso bleiben, zu dem bald mehrere neue Marken hinzukommen werden, die alle auf Lasso SpinTech basieren.

Seitdem hat Lasso SpinTech einen langen Weg zurückgelegt von einem Labortischsystem zu einem kommerziellen System, das jährlich Hunderttausende Pfund Produkt herstellt, ohne dass hohe Hitze, überschüssiger Zucker oder künstliche Zusatzstoffe erforderlich sind. Heute ist das System kompakt (etwa so groß wie eine Waschmaschine) und äußerst effizient (es verbraucht weniger Energie als ein Toaster) und das zu einem Bruchteil der Investitions- und Betriebskosten konkurrierender Technologien. Mit nahezu unbegrenzten Kombinationen von Zutaten und flexiblen Texturen bietet die Technologie von Lasso das Potenzial, eine unendliche Vielfalt an begehrten Lebensmitteln zu entwickeln.

Herr Messersmith schloss: "Diese Finanzierungsrunde stellt einen bedeutenden Meilenstein für Lasso dar. Wir stehen kurz davor, wirklich innovative neue Lebensmittel aus einfachen Zutaten auf den Markt zu bringen, die jeder versteht sowohl durch von uns entwickelte Marken als auch durch die Zusammenarbeit mit globalen Partnern, um neue Produkte im Rahmen von Lizenzvereinbarungen auf den Markt zu bringen. Es gibt derzeit kein vergleichbares Produkt auf dem Markt, das mit den Leistungen dieser Technologie von Lasso mithalten kann. Wir freuen uns sehr darauf, dass die Menschen diese neuen Produkte probieren und dieses Unternehmen auf eine ganz neue Ebene bringen."

Lasso revolutioniert unser Lebensmittelsystem mit einer bahnbrechenden Technologie, die einfache Zutaten in hochwertige Lebensmittelprodukte verwandelt. Die innovative Technologie von Lasso wurde von Wissenschaftlern des Wyss Institute der Harvard University entwickelt und "versponnen" Fasern, wobei die Zentrifugalkraft genutzt wird, um einfache Zutaten zu nährstoffreichen, erschwinglichen Lebensmitteln umzuwandeln. Mit über 1.000 Zutatenkombinationen und umfangreichen Parametern zur Steuerung von Faserdicke, Zusammensetzung, Anordnung, Dichte und Feuchtigkeitsgehalt bietet Lasso Lebensmittelherstellern die Flexibilität, sich auf veränderte Lieferketten, sich wandelnde Verbraucherpräferenzen und globale Lebensmitteltrends einzustellen und setzt damit einen neuen Standard für die Zukunft der Lebensmittelproduktion. Erfahren Sie mehr unter www.lassolabs.com.

