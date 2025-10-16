FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 16. Oktober 2025



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 FIN: Nordea, Q3-Zahlen

06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Docmorris, Q3-Trading-Update

07:00 CHE: Nestle, Q3-Umsatz

07:00 CHE: VAT Group, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 Pk)

07:00 DEU: Sartorius Stedim Biotech, Q3-Zahlen

07:10 DEU: Hypoport, Q3 erste operative Kennziffern

07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen

08:15 SWE: Investor AB, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Merck KGaA, Kapitalmarkttag

09:30 DEU: Munich Re, Pk bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden 10:00 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

13:00 USA: Travelers, Q3-Zahlen

18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SWE: EQT, Q3-Zahlen

USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

USA: US Bancorp, Q3-Zahlen

USA: KeyCorp, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP 8/25

08:00 GBR: Industrieproduktion 8/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 8/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)

11:00 EUR: Handelsbilanz 8/25

11:00 ITA: Handelsbilanz 8/25

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 10/25

14:30 USA: Philadelphia-Fed-Index 10/25

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index

18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Zum Start der Heizsaison: Fehlende finanzielle Mittel für angemessenes Heizen und Verbraucherpreise für Heizenergieträger, Jahr 2024/ September 2025



09:00 DEU: TransVerDay25 des Gesamtverbandes der Versicherer zu «Klimawandel: Realität zwischen Risiko und Rückzug», Berlin

09:00 DEU: Bundestag mit Regierungserklärung zum EU-Gipfel + 09.00 Regierungserklärung Bundeskanzler Friedrich Merz zum Europäischen Rat + 12.20 Erste Beratung Wehrdienst-Modernisierungsgesetz + 20.00 Abstimmung Paketboten-Schutzgesetz



09:30 DEU: Deutsch-Türkische Wirtschaftskonferenz, Berlin Es handelt sich um eine gemeinsame Veranstaltung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Außenhandelskammer Türkei, Union der Kammern und Börsen der Türkei (TOBB) und der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer (TD-IHK).

09:30 LUX: Urteil des EuGH zu Entschädigung bei Flugverspätung wegen Blitzschlag

11:00 DEU: BGH verhandelt zu Forderungen von Aktionären im Wirecard-Insolvenzverfahren

USA: Zweiter und letzter Tag des Treffens der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten

SAF: Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister (bis 17.10.25)

USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank °



