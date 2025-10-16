Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Gibt es für Eltern den richtigen Zeitpunkt, um über die Finanzen zu sprechen? Schwierig, aber wichtig. Denn der Elternteil, der sich mehr um das Kind sorgt, soll ja finanziell unabhängig bleiben. Marco Chwalek berichtet:Sprecher: Oft sind es die Frauen, die mehr für die Carearbeit zuständig sind und weniger für die Erwerbsarbeit. Trotzdem müssen die Mütter an die finanzielle Unabhängigkeit denken und Geld zurücklegen. Wir haben Diana Helfrich von der "Apotheken Umschau ELTERN" gefragt, wann ein guter Zeitpunkt ist, um mit dem Investieren zu beginnen:O-Ton Diana Helfrich: 11 Sekunden"Der beste Zeitpunkt ist jetzt. Nicht warten, sondern starten! Viele denken, man bräuchte große Summen, um anzufangen. Aber tatsächlich braucht man vor allem viel Zeit."Sprecher: So können auch kleine monatliche Beträge in Jahrzehnten zu einer beachtlichen Summe werden. Was sollten Frauen aber grundsätzlich beachten, wenn es um die Finanzen geht?O-Ton Diana Helfrich: 15 Sekunden"Frauen sollten selber Verantwortung für ihr Geld übernehmen. Es ist einfach sehr wahrscheinlich, dass man eines Tages für sich selber sorgen muss. Am einfachsten geht das, wenn man das Sparen automatisiert und nicht monatlich dran denken muss."Sprecher: Am besten also noch heute zur Bank gehen und einen Dauerauftrag einrichten. Und ist damit das Finanzielle erledigt, oder muss man sich öfter darum kümmern?O-Ton Diana Helfrich: 13 Sekunden"Man behält seine Finanzen am besten im Blick, indem man sich regelmäßig mit ihnen beschäftigt. Das macht vielleicht keinen Spaß, aber es lohnt sich, denn die finanzielle Situation ändert sich einfach mehrmals im Leben."Abmoderation: Darum rät die "Apotheken Umschau ELTERN", jederzeit einen Überblick über die eigenen Finanzen zu haben und mit dem Partner offen über Geld zu reden.Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6138587