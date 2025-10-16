EQS-News: Formycon AG
/ Schlagwort(e): Vereinbarung
Pressemitteilung // 16. Oktober 2025
Actor Pharmaceuticals und Megalabs werden Vermarktungspartner für Formycons Eylea®-Biosimilar FYB203 (Aflibercept) in Australien und Lateinamerika
Planegg-Martinsried - Die Formycon AG (FWB: FYB, "Formycon") gibt bekannt, dass die Klinge Biopharma GmbH ("Klinge"), Lizenznehmer und exklusiver Inhaber der weltweiten Vermarktungsrechte für Formycons Eylea®1-Biosimilar FYB203 (Aflibercept), mit Actor Pharmaceuticals Pty. Ltd. ("Actor") eine exklusive Lizenzvereinbarung für die Vermarktung von FYB203 in Australien abgeschlossen hat. Für Lateinamerika hat Klinge eine exklusive Lizenzvereinbarung mit Megalabs S.A. ("Megalabs") abgeschlossen.
Im Rahmen der Vereinbarungen erhält Klinge Vorauszahlungen und Meilensteinzahlungen sowie Beteiligungen am Nettoumsatz. Formycon wird an allen Zahlungen an Klinge, die sich aus diesen Vereinbarungen ergeben, mit einem Prozentsatz im mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich beteiligt. Darüber hinaus wird Formycon die Lieferkette für FYB203 koordinieren und zusätzliche Servicezahlungen sowie eine volumenabhängige Gewinnbeteiligung für die kommerzielle Marktversorgung erhalten.
"Schwere Retinopathien nehmen weltweit zu - nicht nur aufgrund der demografischen Entwicklung, sondern auch wegen der steigenden Zahl von Diabetesfällen, die zu starken Sehbeeinträchtigungen führen können. Mit den Partnerschaften für Australien und Lateinamerika hat Klinge den Grundstein dafür gelegt, unser Eylea®-Biosimilar FYB203 als wirksame und kosteneffiziente Behandlungsoption in weiteren wichtigen Regionen der Welt verfügbar zu machen. Mit Actor und Megalabs haben wir zwei starke Vertriebspartner mit herausragenden Netzwerken und fundierten Kenntnissen der regionalen Märkte gewonnen. Gemeinsam konzentrieren wir uns darauf, die Behandlungsmöglichkeiten für die vielen bislang unterversorgten Patientinnen und Patienten zu verbessern. Gleichzeitig tragen wir so dazu bei, die finanzielle Belastung der Gesundheitssysteme zu verringern," sagt Nicola Mikulcik, Chief Business Officer (CBO) der Formycon AG.
Actor Pharmaceuticals ist ein etabliertes australisches Pharmaunternehmen, das sich auf die Zulassung und Vermarktung innovativer Medikamente und Biosimilars in Australien spezialisiert hat. Actor arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen zusammen, um klinisch erprobte Therapien auf den australischen Markt zu bringen. Dabei stehen Qualität, Patientenzugang und langfristige Partnerschaften besonders im Fokus. Das Know-how des Unternehmens umfasst die Produktzulassung, den Marktzugang und die Vermarktung und treibt das Wachstum sowohl im Segment der verschreibungspflichtigen als auch der rezeptfreien Arzneimittel voran.
Megalabs ist ein führendes Pharmaunternehmen mit Sitz in Uruguay und einer starken Präsenz und Marktposition auf dem gesamten amerikanischen Kontinent. Eine der wichtigsten Säulen des Unternehmens ist der High-Tech-Bereich mit seinen biotechnologischen Innovationen. Daneben zählt die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Biosimilars zu den zentralen Geschäftsbereichen von Megalabs.
Im Juni 2024 erteilte die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) die Zulassung für das Aflibercept-Biosimilar FYB203. Die Zulassung durch die Europäische Kommission folgte im Januar 2025, die Zulassung der britischen MHRA einen Monat später. Für Australien wurde der Zulassungsantrag bei der Therapeutic Goods Administration ("TGA") eingereicht. Parallel arbeitet Formycon eng mit Megalabs zusammen, um die Zulassungsanträge in lateinamerikanischen Ländern vorzubereiten.2
Eylea® (Aflibercept) wird zur Behandlung der neovaskulären altersbedingten Makuladegeneration (nAMD) und anderer schwerer Netzhauterkrankungen eingesetzt. Der Wirkstoff hemmt den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor (VEGF), der für die übermäßige Bildung von Blutgefäßen in der Netzhaut verantwortlich ist.
-----------------------
1) Eylea® ist eine eingetragene Marke von Regeneron Pharmaceuticals Inc.
2)Der Zeitpunkt der Markteinführung von FYB203 in den Regionen Australien und Lateinamerika hängt von mehreren Faktoren ab - einerseits von der Zulassung durch die jeweiligen regionalen Arzneimittelbehörden, andererseits vom Fortschritt und Ausgang laufender bzw. künftig möglicher patentrechtlicher Gerichtsverfahren oder eventueller Settlement-Vereinbarungen.
Über Formycon:
Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY und sind Teil des Auswahlindex SDAX. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com
Über Biosimilars:
Über Actor Pharmaceuticals:
Über Megalabs:
Kontakt:
Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149
Disclaimer:
16.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Formycon AG
|Fraunhoferstraße 15
|82152 Planegg-Martinsried
|Deutschland
|Telefon:
|089 864667 100
|Fax:
|089 864667 110
|Internet:
|www.formycon.com
|ISIN:
|DE000A1EWVY8, NO0013586024
|WKN:
|A1EWVY, A4DFJH
|Indizes:
|SDAX,
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Oslo
|EQS News ID:
|2213750
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2213750 16.10.2025 CET/CEST