The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.10.2025
ISIN Name
FR001400HJE7 LVMH 23/25 MTN
DE000LB381V5 LBBW TILG-ANL 22/25
AT0000A31242 ERSTE GR.BK. 22/28 MTN
DE000LB2BHQ8 LBBW DL FZA 21/25
XS2237806364 BLOSSOM JOY 20/UND.
DE000LB2BHP0 LBBW NK FZA 21/25
DE000DK0X4N5 DEKA AD FESTZINS 20/25
USY15025AB84 CHINA 20/25 REGS
DE000DK0T0E8 DEKA IHS MTN S 7670
XS2067135421 CREDIT AGRI. 19/25 MTN
US25470DAG43 DISCOVERY COMM. 12/42
US843646AM23 SOUTHERN POWER 2025
US38141GVR28 GOLDMAN SACHS GRP 2025
