Operative Kennzahlen 9M/25 Hypoport SE: Transaktionsvolumen in der privaten Immobilienfinanzierung steigt weiter an Europace Transaktionsvolumen für Immobilienfinanzierung wächst in 9M/25 um +18% yoy

Dynamik der Kundengewinnung auf der wohnungswirtschaftlichen Verwaltungsplattform setzt sich mit über 60% fort Berlin, 16. Oktober 2025: Die operativen Kennzahlen zu den Geschäftsmodellen der Hypoport-Gruppe in der privaten Immobilienfinanzierung haben sich in den ersten neun Monaten 2025 positiv entwickelt. Bei den Kennzahlen des Segments Financing Platforms zeigte sich ein zweigeteiltes Bild. In einem sich weiter normalisierenden Marktumfeld der privaten Immobilienfinanzierung stieg das Volumen der Plattform Europace in den ersten neun Monaten 2025 um 18% yoy deutlich an. Hierbei bauten die genossenschaftliche Plattform Genopace, die Plattform der Sparkassen Finmas und Hypoports Franchisesystem Dr. Klein Privatkunden AG ihre Anteile auf der Plattform leicht aus, während private Banken erneut weniger Wachstum aufwiesen. Der Anstieg wird im Wesentlichen getragen durch das Kreditvolumen mit Verwendungszweck Kauf von Bestandsimmobilien und einem wachsenden aber immer noch gedämpftem Neubau. Die Kreditaufnahmen zur Refinanzierung auslaufender Zinsbindungen entwickelte sich von sehr niedrigem Niveau kommend ebenfalls positiv, während die Kreditaufnahme zur energetischen Sanierung weiterhin gering blieb. In der Wohnungswirtschaft platzierte Dr. Klein Wowi Finanz für den sozialen Mietwohnungsneubau und zur energetischen Sanierung ebenfalls ein gegenüber dem extrem niedrigen Niveau des Vorjahres höheres Kreditvolumen. Die Dynamik des Zugewinns an verwalteten Wohneinheiten für die wohnwirtschaftliche Verwaltungsplattform Dr. Klein Wowi Digital bleibt mit über 60% weiter sehr hoch. Der deutliche Anstieg des Geschäftsvolumens der Unternehmensfinanzierung der REM Capital erfolgt, wie bereits im gesamten Jahresverlauf, auch in Q3 vor einer margenschwächeren Förderkulisse. Das auf Europace vermittelte Volumen von Ratenkrediten blieb in einem geschrumpften Gesamtmarkt, der durch restriktivere Kreditvergabe der Banken geprägt ist, konstant. Die detaillierte Entwicklung der Kennzahlen zu allen drei Segmenten finden Sie in der nachstehenden Tabelle. (Angaben in Mrd. €) Q3/25 Q3/24 Q3

Veränd. 9M/25 9M/24 9M

Veränd. Segment Real Estate & Mortgage Platforms Transaktionsvolumen* Europace Immobilienfinanzierung 18,78 17,09 +10% 57,13 48,30 +18% davon Transaktionsvolumen Finmas Immobilienfinanzierung 2,88 2,57 +12% 8,70 7,32 +19% davon Transaktionsvolumen Genopace Immobilienfinanzierung 4,95 4,32 +15% 14,76 11,81 +25% Durchschnittliche Zinsbindungsdauer Immobilienfinanzierung (in Jahren) 10,6 11,3 -6% 10,8 11,4 -5% Transaktionsvolumen* Europace Bausparen 1,46 1,63 -11% 4,52 4,89 -8% Vertriebsvolumen* Dr. Klein Privatkunden Immobilienfinanzierung 1,93 1,73 +12% 5,92 4,99 +19% Wert besichtigter und begutachteter Wohnimmobilien VALUE AG 9,46 8,02 +18% 27,38 23,43 +17% Segment Financing Platforms Wert Vermittlungsvolumen Finanzierungsplattform Dr. Klein Wowi Finanz 0,38 0,28 +32% 0,97 0,80 +21 Anzahl verwaltete Nutzeinheiten Wowi Digital (in Tsd.) 612 374 +63% - - - Geschäftsvolumen Unternehmensfinanzierung REM Capital ("Bill") 0,66 0,51 +30% 1,77 1,09 +62% Transaktionsvolumen* Europace Ratenkredit 1,79 1,73 +3% 5,43 5,43 0% Segment Insurance Platforms 30.09.2025 30.09.2024 Veränd. Auf SMART INSUR migriertes Bestandsvolumen (Jahresnettoprämie) 5,13 4,69 +9% Auf SMART INSUR migriertes & validiertes Bestandsvolumen (Jahresnettoprämie) 1,98 1,80 +10% Auf ePension verwaltetes Bestandsvolumen (Jahresnettoprämie) 0,32 0,27 +19% * Sämtliche Angaben zum Volumen von abgewickelten Finanzdienstleistungsprodukten (Immobilienfinanzierungen, Bausparen und Ratenkredite) beziehen sich auf Kenngrößen "vor Storno" und können entsprechend nicht mit den ausgewiesenen Umsatzerlösen, in denen die nachträglichen Stornierungen berücksichtigt sind, ins Verhältnis gesetzt werden. Von den hier genannten Transaktionszahlen kann somit weder direkt auf Umsatz- noch auf Ertragszahlen geschlossen werden. Über die Hypoport SE Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 2.000 Mitarbeitenden ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Wohnungs- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in drei operative Segmente: Real Estate & Mortgage Platforms, Financing Platforms und Insurance Platforms. Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für private Immobilienfinanzierungen. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Finanzvertriebe. Neben Europace fördern die Joint Ventures Finmas (Sparkassenorganisation), Genopace (Genossenschaftlicher Verbund), Starpool (Deutsche Bank) und Baufinex (Bausparkasse Schwäbisch Hall) das Wachstum des Kreditmarktplatzes in unterschiedlichen Zielgruppen. Mit Dr. Klein gehört das größte Franchisesystem für die anbieterunabhängige Beratung von Verbrauchern zu Immobilienfinanzierungen ebenso zum Segment. Der Maklerpool Qualitypool, die Vermarktungsplattform für bankverbundene Immobilienmakler FIO und die Immobilienbewertungsplattform Value AG ergänzen die Wertschöpfungskette des privaten Immobilienerwerbs. Das Segment Financing Platforms bündelt alle Technologie- und Beratungsunternehmen der Hypoport-Gruppe für Finanzierungsprodukte außerhalb der privaten Immobilienfinanzierung insbesondere in der Wohnungswirtschaft (Dr. Klein Wowi und FIO Finance), der Unternehmensfinanzierung (REM Capital) und im Ratenkredit (Europace). Das Segment Insurance Platforms betreibt mit Smart Insur eine internetbasierte B2B-Plattform für tarifierbare Privat- und Gewerbeversicherungen unterstützt vom Maklerpool Qualitypool sowie dem Assekuradeur Sia. Das Angebot wird ergänzt um ePension, einer Plattform für betriebliche Vorsorgeprodukte und Corify, einer Plattform für die Ausschreibung und Verwaltung von Industrieversicherungen. Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten. Kontakt: Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19

E-Mail: ir@hypoport.de

Hypoport SE Heidestraße 8 10557 Berlin www.hypoport.de

Finanzkalender 2025: 10.03.2025: Vorläufiges Jahresergebnis 2024 24.03.2024: Geschäftsbericht 2024 12.05.2025: Q1 Zwischenmitteilung 11.08.2025: Halbjahresbericht 2025 10.11.2025: Q3 Zwischenmitteilung Angaben zur Aktie:

ISIN DE 0005493365

WKN 549336

Börsenkürzel HYQ



