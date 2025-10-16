FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Ohne größere Impulse wird der Leitindex Dax etwas niedriger erwartet. An der Wall Street und der Nasdaq-Börse hatten die Notierungen nach dem Handelsschluss in Europa leicht nachgegeben, das dürfte der Dax zum Handelsbeginn nachvollziehen.

Der Broker IG taxierte das deutsche Börsenbarometer knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent im Minus bei 24.140 Zählern. Damit verbleibt der Dax in einer Handelsspanne, die vom jüngsten Tief bei etwa 24.000 Punkten bis zum Rekordhoch von 24.771 Zählern reicht.

Der Blick der Anleger richtet sich nun verstärkt auf die Quartalsbilanzen der Unternehmen. Am deutschen Markt lässt sich am Donnerstag unter anderem der Laborzulieferer Sartorius in die Bücher schauen./bek/stk