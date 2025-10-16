© Foto: Jeff Chiu/AP/dpa - dpa-BildfunkGuggenheim sieht Uber vor einem Höhenflug und setzt auf starkes Wachstum durch technologische Führerschaft und autonome Mobilität.Die Aktien von Uber Technologies könnten laut einer neuen Analyse von Guggenheim Securities vor einem deutlichen Kursschub stehen. Der Broker hat die Bewertung des US-Fahrdienstvermittlers mit einer Kaufempfehlung ("Buy") und einem Kursziel von 140 US-Dollar aufgenommen - das entspricht einem Kurspotenzial von rund 48 Prozent. Analyst erwartet weiteres starkes Wachstum Guggenheim-Analyst Taylor Manley begründet seine positive Einschätzung mit der klaren Marktführerschaft von Uber im globalen Ride-Sharing-Geschäft. Nach einem Kursanstieg von bereits 56 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen ...
