Gold ist weiterhin nicht zu bremsen. Erst vor gut einer Woche ist der Preis des Edelmetalls erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 4.000 Dollar gestiegen. Seitdem geht es fast ohne Pause weiter nach oben. In der Nacht zum Donnerstag hat der Goldpreis erneut ein neues Rekordhoch markieren können.Die neue Rekordmarke liegt nun bei 4.242 Dollar. Auch in Euro hat der Goldpreis ein neues Hoch erreicht. Hier liegt die neue Rekordmarke nun bei 3.639 Euro. Beflügelt wird das Edelmetall nicht zuletzt ...

