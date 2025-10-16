Anzeige
Donnerstag, 16.10.2025
Silber durchbricht 50 US-Dollar - Vizsla Royalties zählt zu den größten Gewinnern
16.10.2025 07:27 Uhr
MÄRKTE ASIEN/Entspannungssignale im Handelsstreit stützen

DJ MÄRKTE ASIEN/Entspannungssignale im Handelsstreit stützen

DOW JONES--Mit Aufschlägen präsentieren sich die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag im Verlauf. Stützend wirken Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent. Danach laufen die Verhandlungen zwischen China und den USA in der Zwischenzeit wieder nach Plan. Daneben stützt die Aussicht auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank, auch hat Fed-Chairman Jerome Powell ein baldiges Ende der Schrumpfung der Fed-Bilanz in Aussicht gestellt.

In Tokio geht es mit den Kursen 0,8 Prozent nach oben. Größter Gewinner unter den Einzelbörsen ist allerdings Seoul mit Aufschlägen von 1,7 Prozent für den Kospi. Laut Bessent steht eine Einigung mit Südkorea auf ein Handelsabkommen kurz bevor.

Grundsätzlich positiv für das Sentiment ist die auch gut gestartete Berichtssaison für das dritte Quartal. Nach starken Geschäfztszahlen von JP Morgan, Wells Fargo und Goldman Sachs haben nun auch Bank of America und Morgan Stanley überzeugt. Im asiatischen Handel wartet man auf die im weiteren Verlauf anstehenden Geschäftszahlen von Taiwan Semiconductor. In Tokio schießen die Titel von Softbank um mehr als 5 Prozent nach oben.

Der Ölpreis zieht an. Hier stützen Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Der indische Premier Narendra Modi habe ihm zugesagt, sein Land werde zukünftig kein russisches Öl mehr kaufen.

An den Devisenmärkten legt der Yen derweil zu. Medienberichten zufolge soll US-Finanzminister Bessent gesagt haben, der Yen werde sein eigenes Niveau finden, sollte die japanische Notenbank eine "angemessene Geldpolitik" verfolgen. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %    % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   9.065,70    +0,8%    +9,1%    08:00 
Nikkei-225 (Tokio)    48.068,37    +0,8%   +17,4%    08:30 
Kospi (Seoul)       3.721,12    +1,7%   +55,1%    08:30 
Shanghai-Comp.      3.916,10    +0,1%   +15,3%    09:00 
Hang-Seng (Hongk.)    25.797,81    -0,4%   +26,8%    10:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    00:00  Mi, 09:17  % YTD 
EUR/USD           1,1661     0,1   1,1644   1,1638 +12,1% 
EUR/JPY           175,93    -0,0   175,95   175,98  +8,2% 
EUR/GBP           0,8688    -0,1   0,8693   0,8714  +5,3% 
GBP/USD           1,3422     0,2   1,3396   1,3355  +6,4% 
USD/JPY           150,87    -0,2   151,10   151,21  -3,5% 
USD/KRW          1.419,61    -0,1  1.420,61  1.420,30  -3,2% 
USD/CNY           7,1067    -0,0   7,1071   7,1060  -1,3% 
USD/CNH           7,1292    -0,0   7,1306   7,1291  -2,7% 
USD/HKD           7,7724    -0,0   7,7748   7,7775  +0,1% 
AUD/USD           0,6487    -0,4   0,6511   0,6519  +4,8% 
NZD/USD           0,5742     0,4   0,5719   0,5730  +2,1% 
BTC/USD         111.550,40     0,5 110.953,60 112.676,30 +19,5% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          58,27    57,84    +0,7%    +0,43 -18,2% 
Brent/ICE          62,39    61,91    +0,8%    +0,48 -16,4% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           4.233,78  4.209,73    +0,6%   +24,05 +57,7% 
Silber            53,10   53,093    +0,0%    +0,01 +78,3% 
Platin          1.430,45  1.423,95    +0,5%    +6,50 +61,5% 
Kupfer            4,98    5,01    -0,8%    -0,04 +21,1% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 00:52 ET (04:52 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
