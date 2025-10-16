Frankfurt am Main (ots) -Gemeinsam mehr bewegen: BearingPoint verbindet Talentförderung mit gesellschaftlicher Wirkung und begleitet die nächste Generation des SportsMit dem Programm "BEST - BearingPoint Sports Talents (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/unser-purpose/sportsponsoring/)" startet die Management- und Technologieberatung BearingPoint eine neue Initiative zur gezielten Förderung junger Sportlerinnen und Sportler. Ziel ist es, Talente zwischen 14 und 25 Jahren nicht nur finanziell zu unterstützen, sondern sie auch in ihrer persönlichen Entwicklung zu begleiten - auf und neben dem Spielfeld.Seit dem internen Programmstart im April haben sich über 30 Athletinnen, Athleten und Teams aus ganz Deutschland beworben. Die Bandbreite reicht von Fußball und Basketball bis hin zu Schach und Kajak-Wildwassersport. Mit einem Anteil von über 45 Prozent weiblichen Bewerbungen zeigt sich: BEST spricht eine engagierte, diverse und zukunftsorientierte Generation an.Iris Grewe, Regionalleiterin Deutschland, Schweiz, Österreich sowie Asien-Pazifik von BearingPoint, kommentiert: "Unsere Mission ist es, durch gezieltes Sponsoring junge Talente bei ihren sportlichen Zielen zu fördern. Wir glauben an die Kraft des Sports, Gemeinschaften zu stärken und individuelle Potenziale zu entfalten."Für vertiefende Einblicke steht Frau Grewe gerne für Interviews zur Verfügung. Bei Interesse erfolgt die Kontaktaufnahme über den unten genannten Pressekontakt von BearingPoint.Ganzheitliche Förderung - von Kickoff bis GamechangerDas Programm bietet zwei klar strukturierte Förderformate, die gezielt auf unterschiedliche Bedürfnisse eingehen:Kickoff-Sponsoring: Der ideale Einstieg für junge Talente und Vereine. Hier hilft BearingPoint dort, wo ein konkreter Bedarf an finanziellen Mitteln und struktureller Unterstützung besteht - etwa für Ausrüstung, Trainingsmöglichkeiten oder Vereinsaktivitäten. Ziel ist es, die Basis für sportliche Erfolge zu schaffen und lokale Strukturen zu stärken.Gamechanger-Sponsoring: Maßgeschneiderte Förderung für Talente, die bereits international aktiv sind oder großes Potenzial für internationale Wettbewerbe mitbringen. Diese Athletinnen und Athleten begleitet BearingPoint langfristig und individuell - mit dem Ziel, ihre sportliche Entwicklung zu unterstützen und ihre Ambitionen auf höchstem Niveau zu fördern.Neben der finanziellen Förderung bietet BearingPoint praxisnahe Angebote für die persönliche Weiterentwicklung - darunter Bewerbungstrainings, Social-Media-Coachings und Einblicke in unternehmerische Abläufe.Iris Grewe: "BEST - BearingPoint Sports Talents steht für mehr als Sponsoring. Es ist ein Beitrag zur Zukunft des Sports und zur Entwicklung junger Menschen. Mit einem ganzheitlichen Ansatz zeigt BearingPoint, wie wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und gesellschaftliche Verantwortung zusammenwirken können - ganz im Sinne unseres Markenversprechens: Together, we are more than business."Unsere ersten Talente im ProgrammDie ersten geförderten Athletinnen, Athleten und Teams - unsere "BearingPoint Sports Talents" - sind bereits aktiv und zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig und ambitioniert die nächste Generation des Sports ist. Das Spektrum reicht von Mannschaftssportarten bis hin zu individuellen Disziplinen - und von regionalen Nachwuchsteams bis zu international erfolgreichen Einzelsportlerinnen und -sportlern.Im Basketball engagiert sich BearingPoint im Jugendbereich von ALBA Berlin, einem der renommiertesten Nachwuchsprogramme Deutschlands. Im Fußball fördern wir gezielt junge Talente beim U23-Team von Hertha BSC. Als strategischer Innovationspartner bringen wir neue Impulse in die Nachwuchsarbeit ein. In der Saison 2025/26 sind wir zudem als Rückensponsor direkt auf dem Trikot vertreten - sichtbar auf dem Spielfeld und mitten im Geschehen.Auch im Bereich nachhaltiger Mobilität setzen wir Impulse: Als Team Consultant des Team Sonnenwagen arbeiten wir gemeinsam mit Studierenden der RWTH und FH Aachen an zukunftsweisenden Lösungen rund um Solarenergie und emissionsfreie Antriebskonzepte.Darüber hinaus profitieren auch Einzelsportlerinnen und -sportler von der Unterstützung: Die Telemark-Skifahrerin Berit Junger zählt zu den besten deutschen Starterinnen im Weltcup, der Wildwasser-Kajakfahrer Christian Stanzel ist Teil des U23-Nationalteams - und die Schachspielerin Lara Schulze, mehrfache deutsche Meisterin und Europameisterin, gehört zur deutschen Frauen-Nationalmannschaft.Mehr Informationen zu den BearingPoint Sports Talents und ihren Geschichten finden sich auf der offiziellen BEST Landing Page (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/unser-purpose/sportsponsoring/) sowie der eigens eingerichteten Social Wall (https://my.walls.io/BEST).Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures, und Investments von BearingPoint ab.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.BearingPoint ist eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comLinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpointInstagram: https://www.instagram.com/bearingpoint_dach/YouTube: https://youtu.be/5IhO3aTiwiU?si=auyyK_ddEIXPyynn (https://www.youtube.com/watch?v=5IhO3aTiwiU)