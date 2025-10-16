EQS-Ad-hoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Umsatz- und Ergebnisrückgang im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal



16.10.2025 / 07:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Umsatz- und Ergebnisrückgang im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal - Anpassung Financial Guidance - Gesellschaft prüft strategische Optionen für Neupositionierung am Markt



Die DATA MODUL AG unterschreitet nach Auswertung vorläufiger Zahlen im dritten Quartal 2025 die Umsatz- und Ergebniszahlen aus dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Wesentliche Gründe hierfür sind die weiterhin angespannte gesamtwirtschaftliche Lage sowie erhebliche, einmalige Sonderbelastungen durch die USD-Kursentwicklung, Personalmaßnahmen und Markteintrittskosten.



Das konzernweite EBIT lag im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 bei EUR -2,1 Millionen und damit ca. -200% unter dem Wert des Vorjahreszeitraums von EUR 2,1 Millionen. Der Konzernumsatz sank im dritten Quartal 2025 um ca. 9,7% auf EUR 52,1 Millionen im Vergleich zu EUR 57,7 Millionen im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024. Der Auftragseingang stieg um ca. 4,7% auf EUR 51,4 Millionen im Vergleich zu EUR 49,1 Millionen im dritten Quartal des Vorjahres.



Die Gesellschaft wird die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 am 7. November 2025 veröffentlichen.



Aufgrund der in 2025 bis dato erreichten Zahlen passt die Gesellschaft ihre Jahresprognose für das Gesamtjahr 2025 wie folgt an: statt der bisher im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 prognostizierten Kennzahlen von -10% bis 10% im Auftragseingang, -20% bis 0% im Umsatz und -80% bis -40% im Ergebnis (EBIT), prognostiziert die Gesellschaft nun Kennzahlen von - 5% bis 5% im Auftragseingang, - 8% bis 0% im Umsatz und -155% bis -140% im Ergebnis (EBIT) im Vergleich zu 2024.



Die Gesellschaft hat die J.P. Morgan Securities plc beauftragt, strategische Optionen für eine Neupositionierung der Gesellschaft am Markt zu prüfen, zu denen auch der Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft durch die Mehrheitsaktionärin gehören kann.



Erläuterungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich auf der Internetseite der DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen (abrufbar unter https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte ).







Kontakt:

Lena Haas

Investor Relations

InvestorRelations@data-modul.com



Ende der Insiderinformation



