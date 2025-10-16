© Foto: Godofredo A. Vásquez - AP/dpaUnited Airlines erzielte im dritten Quartal 2025 unerwartet hohe Gewinne, der Umsatz blieb jedoch hinter den Schätzungen zurück. Trotz der besseren Prognose als erwartet, gab die Aktie nachbörslich nach. Die Details. Die US-Fluggesellschaft United Airlines meldete einen bereitigten Gewinn von 2,78 US-Dollar pro Aktie und übertraf damit die Prognose von 2,62 US-Dollar. Der Umsatz stieg um 2,6 Prozent auf 15,23 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, blieb jedoch unter den erwarteten 15,33 Milliarden US-Dollar. Trotz eines Rückgangs des Nettoergebnisses um 1,7 Prozent auf 949 Millionen US-Dollar beziehungsweise 2,90 US-Dollar pro Aktie präsentierte sich United Airlines …Den vollständigen Artikel lesen ...
