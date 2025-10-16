ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 16
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
25,010,452.0000
3.7082 USD
IE00BLRPQH31
15 October 2025
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
13,658,091.0000
8.9245 USD
IE00BJXRZJ40
15 October 2025
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF
20,714,995.0000
5.6562 USD
IE00BLRPRR04
15 October 2025
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
306,771.0000
5.8761 USD
IE000RMSPY39
15 October 2025
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF
1,650,706.0000
6.3706 USD
IE000PY7F8J9
15 October 2025
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
10,988,544.0000
5.7883 USD
IE000QUCVEN9
15 October 2025
ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ21)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF
39,421,765.0000
9.1637 USD
IE000GA3D489
15 October 2025
ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF
32,392,395.0000
11.0191 USD
IE0003A512E4
15 October 2025
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC21)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
7,456,351.0000
6.0244 USD
IE000O5M6XO1
15 October 2025