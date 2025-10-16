Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 16
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|15/10/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|263854.43
|5.9961
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|15/10/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|78909650.00
|477581759.66
|6.0523
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|15/10/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19153440.54
|5.6334
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|15/10/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|262229.59
|5.9757
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|15/10/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19044377.00
|112533790.25
|5.909
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|15/10/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|247278.00
|1293395.20
|5.2305
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|15/10/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|245517849.51
|6.7804
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|15/10/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4920000.00
|28788300.19
|5.8513
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|15/10/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10281863.66
|5.1409
