VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 16
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-10-15
|NL0009272749
|3938777.000
|377282753.87
|95.7868
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-10-15
|NL0009272772
|513000.000
|37610573.37
|73.3150
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-10-15
|NL0009272780
|360000.000
|30441312.94
|84.5592
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-10-15
|NL0009690239
|8335404.000
|317639572.77
|38.1073
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-10-15
|NL0009690247
|2598390.000
|45096587.19
|17.3556
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-10-15
|NL0009690254
|2426537.000
|30413520.42
|12.5337
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-10-15
|NL0010273801
|2681000.000
|51464410.41
|19.1960
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-15
|NL0010731816
|808000.000
|68550126.43
|84.8393
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-10-15
|NL0011683594
|77650000.000
|3451142478.97
|44.4448
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-15
|NL0010408704
|30103010.000
|1076483581.91
|35.7600
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-10-15
|NL0009272764
|328000.000
|20700064.64
|63.1100
