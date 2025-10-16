Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 16
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GID
|Date:
|15/10/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|10.10
|Shrs:
|76,800,000.00
|Tckr:
|FGQI
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAE
|Date:
|15/10/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|8.66
|Shrs:
|4,800,000.00
|Tckr:
|FGEU
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAG
|Date:
|15/10/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|9.19
|Shrs:
|6,350,000.00
|Tckr:
|FGQP
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|CHD
|Date:
|15/10/2025
|Curr:
|CHF
|NAV:
|7.64
|Shrs:
|2,650,000.00
|Tckr:
|FGQC
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UIA
|Date:
|15/10/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|14.33
|Shrs:
|17,950,000.00
|Tckr:
|FUSA
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|15/10/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.92
|Shrs:
|113,200,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAE
|Date:
|15/10/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|10.73
|Shrs:
|5,650,000.00
|Tckr:
|FUSU
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAG
|Date:
|15/10/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|11.33
|Shrs:
|500,000.00
|Tckr:
|FUSP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAE
|Date:
|15/10/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|8.49
|Shrs:
|2,600,000.00
|Tckr:
|FEQD
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAG
|Date:
|15/10/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|9.10
|Shrs:
|150,000.00
|Tckr:
|FEQP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EIE
|Date:
|15/10/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|6.48
|Shrs:
|3,650,000.00
|Tckr:
|FEUI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMA
|Date:
|15/10/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.58
|Shrs:
|1,900,000.00
|Tckr:
|FEMI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMD
|Date:
|15/10/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.25
|Shrs:
|24,750,000.00
|Tckr:
|FEME
|Fund:
|FIL SR ENH EUR EQ ETF
|EAE
|Date:
|15/10/2025
|Curr:
|EUR
|NAV:
|9.60
|Shrs:
|12,950,000.00
|Tckr:
|FEUR
|Fund:
|FIL SR ENH US EQ ETF
|UIA
|Date:
|15/10/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.04
|Shrs:
|82,900,000.00
|Tckr:
|FUSR
|Fund:
|FIL SR ENH GLB EQ ETF
|UIA
|Date:
|15/10/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|10.78
|Shrs:
|10,400,000.00
|Tckr:
|FGLR
|Fund:
|FIL SR ENH JAP EQ ETF
|EAJ
|Date:
|15/10/2025
|Curr:
|JPY
|NAV:
|1,023.98
|Shrs:
|32,284,915.00
|Tckr:
|FJPR
|Fund:
|FIL SR ENH EM MKT EQ ETF
|EAU
|Date:
|15/10/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.89
|Shrs:
|539,250,000.00
|Tckr:
|FEMR
|Fund:
|FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF
|EAU
|Date:
|15/10/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.80
|Shrs:
|69,000,000.00
|Tckr:
|FPXR
