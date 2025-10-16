Oktober ist historisch ein Crash-Monat. Wall-Street-Strategen warnen: Hohe Bewertungen, China-Spannungen und politische Risiken machen den Markt anfällig. Der Oktober hat an der Wall Street einen berüchtigten Ruf. Mehrfach in der Finanzgeschichte war die zweite Oktoberhälfte der Ausgangspunkt für massive Korrekturen - man denke an 1929, 1987 oder 2008. Auch in diesem Jahr mehren sich die Warnsignale: Nach einem kurzen Rücksetzer am Freitag kehrten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE