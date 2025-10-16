Die Aktie des Chipdesigners AMD kann nach dem OpenAI-Deal weiter zulegen. Nach kleineren Gewinnen am Montag und Dienstag ging es am Mittwoch sogar um mehr als +9% nach oben auf einen Kurs von 238 US$. Was treibt den Titel an und wie viel Potenzial bietet die Aktie jetzt noch? OpenAI-Deal als Game Changer Über die letzten Jahre stand der Halbleiterkonzern stets im Schatten von Nvidia, dem dominierenden Anbieter im Geschäft mit KI-Beschleunigern. Doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de