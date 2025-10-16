FlatexDegiro hebt wegen eines anhaltend starken Wachstums und guter Kostendisziplin seinen Ausblick für das laufende Jahr an. Plusvisionen hatte gestern über die Aktie des Online-Brokers HIER berichtet. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz im dritten Quartal um 18 Prozent auf 132 Millionen Euro und der Konzerngewinn verbesserte sich um 57 Prozent auf 39 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten bedeutet das einen Umsatz von 410 Millionen Euro, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
