Das ETP ist mit dem nativen Token von Celestia hinterlegt und zielt darauf ab zusätzliche Staking-Renditen zu erzielen .

. Celestia ist eine schnell wachsende modulare Layer-1-Blockchain mit Anwendungsfällen in den Bereichen Hochleistungshandel, Real World Assets (RWAs) und Stablecoins .

. Das Bitwise Celestia Staking ETP ist das sechste Staking-Produkt des Unternehmens und eine Antwort auf die steigende Nachfrage für Staking-Strategien.





16. Oktober 2025. Frankfurt: Bitwisegab heute die Einführung des Bitwise Celestia Staking ETP (Ticker: TIAB; ISIN: DE000A4APRP0) an der Euronext Paris bekannt. Das Produkt öffnet einen Investmentzugang zu TIA, dem nativen Token der Celestia-Blockchain-Plattform, und bildet den Kaiko Bitwise Staked TIA Index nach Kosten und Gebühren nach. Das im ETP enthaltenen Vermögen wird eingesetzt, um zusätzliche Staking-Erträge zu erzielen, ohne dass Anleger sich dafür mit den technischen Aspekten des Staking-Prozesses auseinandersetzen müssen. Durch Staking tragen Token-Inhaber zur Validierung von Transaktionen in Proof-of-Stake-Netzwerken wie Celestia bei und erhalten dafür Belohnungen.

Celestia verfolgt das Ziel, führend im Bereich modularer Blockchains zu werden - Systeme, die auf höchste Geschwindigkeit und Spezialisierung ausgelegt sind. Die Layer-1-Architektur von Celestia ist darauf optimiert, Anwendungen zu unterstützen, die hohen Datendurchsatz bei geringen Kosten erfordern - etwa leistungsstarken Handel, Stablecoins oder tokenisierte reale Vermögenswerte ("real-world assets" bzw. RWAs). Darüber hinaus ermöglicht Celestia es anderen Blockchains, sogenannten "Rollups" oder "Layer-2s", ihre Daten auf Celestia zu veröffentlichen. Im vergangenen Jahr hat sich die Nutzung von Celestias sogenannten "Namespaces" - eindeutigen Kennungen für veröffentlichte Daten - nahezu verfünffacht. Dieses Wachstum spiegelt sowohl die Einführung neuer Rollups als auch eine gestiegene Aktivität bestehender Netzwerke wider.

Bradley Duke, Head of Europe bei Bitwise, sagte: "Das Bitwise Celestia Staking ETP ist eine äußerst relevante Ergänzung unseres wachsenden Angebots an Krypto-ETPs. Die Celestia-Blockchain hat sich schnell einen Namen durch ihren modularen Ansatz gemacht, bei dem die Datenverfügbarkeitsschicht von Funktionen wie der Transaktionsausführung getrennt ist. Dadurch kann sich Celestia vollständig auf die Bereitstellung von Daten konzentrieren und hat in kurzer Zeit zahlreiche neue Nutzer gewonnen. Einige vergleichen Celestia bereits mit einem Cloud-Infrastrukturanbieter für den Kryptomarkt. Durch die Expertise von Bitwise und die Sicherheits- und Transparenzvorteile einer regulierten Produktstruktur können Anleger nun am Wachstumspotenzial von Celestia teilhaben."

TIAB ist das sechste Produkt, das Bitwise im Rahmen seiner europäischen Total-Return-Produktreiheaufgelegt hat. Damit erweitert das Unternehmen gezielt den Zugang für Anleger zu einem Portfolio indexgebundener Staking-Produkte. Das wachsende Interesse an Staking-Produkten zeigt sich deutlich an den Zuflüssen bei bestehenden Produkten: Das Bitwise Solana Staking ETP (BSOL; ISIN DE000A4A59D2) hat kürzlich die Marke von 100 Millionen Euro an verwaltetem Vermögen überschritten, während das Bitwise Ethereum Staking ETP (ET32; ISIN DE000A3G90G9) bereits die 300-Millionen-Euro-Grenze übertroffen hat.

Das Bitwise Celestia Staking ETP ist vollständig hinterlegt und in Deutschland emittiert. Das Investmentprodukt ist darauf ausgelegt, Staking-Renditen zu generieren, bei niedriger Gesamtkostenquote für das Produkt (abzüglich TER und weitere Staking-bezogene Gebühren). Die Staking-Erträge werden täglich im ETP-Vermögen akkumuliert. Durch die Referenzierung auf den Kaiko Bitwise Staked TIA Index können Anleger die Performance des ETP nach Kosten und Gebühren jederzeit mit dem Marktstandard vergleichen. Bitwise ETPs lassen sich wie Aktien oder ETFs über herkömmliche Wertpapierdepots kaufen und verkaufen - ohne dass Anleger dafür ein neues Konto oder eine Krypto-Wallet eröffnen müssen.

"Die ehrgeizigsten Projekte im Kryptobereich entscheiden sich für Celestia, um den Sprung in den Mainstream zu schaffen", sagte Mustafa Al-Bassam, Mitgründer und CEO der Celestia Foundation. "Wir beobachten derzeit einen starken Anstieg von Projekten in den Bereichen Hochfrequenzhandel, reale Vermögenswerte und Stablecoins, die auf Celestia aufbauen. Unsere modulare Architektur ist gezielt auf die hohe Geschwindigkeit und Spezialisierung ausgelegt, die diese Anwendungen erfordern - und ermöglicht es Teams, schneller auf den Markt zu kommen und besser zu skalieren, als es heutige monolithische Layer-1-Blockchains leisten können."

Staking ist eine Möglichkeit für Besitzer von Krypto-Assets, zusätzliche Erträge zu erzielen. Dabei können Token-Inhaber Transaktionen im jeweiligen Netzwerk validieren und so zu dessen Sicherheit und Zuverlässigkeit beitragen. Im Gegenzug erhalten sie zusätzliche Token - sogenannte Staking-Prämien. Anders als Dividenden, die aus Unternehmensgewinnen stammen, belohnen Staking-Erträge die Inhaber dafür, dass sie eine aktive Rolle bei der Pflege der Blockchain übernehmen.

Das Bitwise Celestia Staking ETP bietet Anlegern eine vereinfachte Möglichkeit, von Staking-Prämien zu profitieren, ohne sich direkt um die technischen Aspekte des Staking oder die Verwahrung der Token kümmern zu müssen. Weitere Vorteile sind die tägliche Liquidität und die Sicherheit, die durch die Cold-Storage-Verwahrung der Token bei einem professionellen institutionellen Verwahrer gewährleistet wird.

Wichtige Produktdaten

ETP Name Bitwise Celestia Staking ETP Ticker TIAB ISIN / WKN DE000A4APRP0 / A4APRP Index Benchmark Kaiko Bitwise Staked TIA Index Erwartete Netto-Staking-Rendite 7,54 %* TER 0,85 % p.a.

* Die Netto-Staking-Rewards bezeichnen die Rendite, die durch das Staking der Token-Vermögenswerte des ETP im Einklang mit dem Referenzwert erzielt wird, nach Abzug der Staking-Service-Gebühr, jedoch vor Anwendung der jährlichen Verwaltungsgebühr.

Risikohinweis:

Anleger sollten sich bewusst sein, dass Investitionen in Kryptowährungen mit erheblichen Risiken verbunden sind, darunter unter anderem:

Volatiliät: Die Preise von Krypto-Assets können erheblich schwanken.?

Liquidität: Die Markttiefe und das Handelsvolumen können variieren, was sich auf die Ausführung auswirken kann.??

Verwahrung: Trotz der Verwahrung auf institutionellem Niveau können digitale Vermögenswerte anfällig für Cyber-Bedrohungen sein.??

Regulatorik: Krypto-Vermögenswerte und ihre Behandlung unterliegen sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen.??

Markt: Allgemeine Marktbewegungen können sich auf den Wert des ETP auswirken.

Slashing-Risiko, bei dem Fehlverhalten oder ein Fehler des Validators zu einem teilweisen Verlust der eingesetzten Mittel führen kann.

Netzwerk- oder Protokolländerungen, die die Staking-Belohnungen oder die Verfügbarkeit beeinflussen können.





Zwar besteht das Potenzial für erhebliche Gewinne, jedoch besteht das Risiko, dass Sie einen Teil oder Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Anlegern wird empfohlen, vor einem Investment alle damit verbundenen Risiken, die auf www.bitwisevinestments.eubeschrieben sind, sorgfältig zu prüfen.

- Ende -

Über Celestia

Celestia ist die erste modulare Layer-1-Blockchain, die für die hohe Geschwindigkeit und Spezialisierung entwickelt wurde, die nötig ist, um Krypto in den Mainstream zu bringen. Heute basieren über 30 Netzwerke aus den Bereichen Börsen, reale Vermögenswerte und Verbraucheranwendungen auf der Celestia-Plattform. Weitere Informationen finden Sie unter https://celestia.org

Über Bitwise

Bitwise ist einer der global führenden Krypto-Vermögensverwalter mit über 15 Milliarden USD an Kundengeldern. Tausende von Finanzberatern, Family Offices und institutionellen Anlegern auf der ganzen Welt haben sich mit uns zusammengetan, um die Chancen von Kryptowährungen zu erfassen und zu nutzen. Seit 2017 hat Bitwise eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen bei der Verwaltung einer breiten Palette von Index- und aktiven Lösungen für ETPs, separat verwalteten Konten, Privatfonds und Hedge-Fonds-Strategien - sowohl in den USA als auch in Europa. In Europa hat Bitwise (vormals ETC Group) in den letzten vier Jahren eine der umfangreichsten und innovativsten Produktfamilien von Krypto-ETPs entwickelt, darunter Europas größtes und liquides Bitcoin-ETP. Diese Produktfamilie von Krypto-ETPs ist in Deutschland domiziliert und von der BaFin zugelassen. Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Unternehmen aus der traditionellen Finanzbranche zusammen und stellen sicher, dass 100 % der Vermögenswerte sicher offline (Cold Storage) bei regulierten Verwahrern gelagert werden. Unsere europäischen Produkte umfassen eine Palette von sorgfältig strukturierten Finanzinstrumenten, die sich nahtlos in jedes professionelle Portfolio einfügen und ein ganzheitliches Exposure zur Anlageklasse Krypto bieten. Der Zugang erfolgt unkompliziert über die wichtigsten europäischen Börsen, wobei die Hauptnotierung auf Xetra erfolgt, der liquidesten Börse für den ETF-Handel in Europa. Privatanleger profitieren von einem einfachen Zugang über zahlreiche DIY-Broker in Verbindung mit unserer robusten und sicheren physischen ETP-Struktur, die auch eine Auszahlfunktion beinhaltet.

Medienkontakt:

SCHWARZ Financial Communication

Frank Schwarz

Tel.: +49 611 580 2929 0

schwarz@schwarzfinancial.com

WICHTIGER HINWEIS:

Dieser Artikel stellt weder eine Anlageberatung dar, noch bildet er ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten. Dieser Artikel dient ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken, und es erfolgt weder ausdrücklich noch implizit eine Zusicherung oder Garantie bezüglich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin enthaltenen Meinungen. Es wird davon abgeraten, Vertrauen in die Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin enthaltenen Meinungen zu setzen. Beachten Sie bitte, dass es sich bei diesem Artikel weder um eine Anlageberatung handelt noch um ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb von Finanzprodukten oder Kryptowerten.

KEINE ANLAGEBERATUNG. KAPITALVERLUSTRISIKO.

Bevor Sie in Krypto-Exchange Traded Products ("ETPs") investieren, sollten potenzielle Anleger Folgendes berücksichtigen:

Potenzielle Anleger sollten unabhängigen Rat einholen und die relevanten Informationen im Basisprospekt sowie in den endgültigen Bedingungen der ETPs sorgfältig prüfen, insbesondere die Risikofaktoren. Die von der Bitwise Europe GmbH emittierten ETPs sind ausschließlich für Personen geeignet, die über Erfahrung mit Investitionen in Kryptowährungen verfügen. Bei ETPs handelt es sich um Produkte, die schwer zu verstehen sein können. Die Risiken einer Investition sind im Basisprospekt und in den endgültigen Bedingungen beschrieben, die unter www.bitwiseinvestments.eu verfügbar sind. Der Basisprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Eine solche Billigung sollte nicht als Bestätigung der Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses Basisprospekts sind, erachtet werden. Potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die von Bitwise Europe GmbH emittierten ETPs zu investieren, vollends zu verstehen. Das investierte Kapital ist gefährdet, und Verluste bis zur Höhe des investierten Betrags sind möglich. Durch Kryptowährungen besicherte ETPs sind äußerst volatile Anlagen, deren Wertentwicklung unvorhersehbar ist. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Marktpreis von ETPs kann schwanken, sie bieten kein festes Einkommen und entsprechen nicht genau der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Kryptowährung. Investitionen in ETPs sind mit zahlreichen Risiken verbunden, darunter allgemeine Marktrisiken in Bezug auf den Basiswert, ungünstige Preisbewegungen, Währungs-, Liquiditäts-, operationelle, rechtliche und regulatorische Risiken.