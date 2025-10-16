Die KI-Rally ist ungebrochen und es gibt nach wie vor keine Anzeichen dafür, dass sich das in näherer Zukunft ändern wird. Denn der größte Chip-Hersteller der Welt hat am Donnerstag überzeugende Quartalszahlen präsentiert. Infolgedessen sprang die TSMC-Aktie um etwas mehr als ein Prozent auf ein neues Allzeithoch nach oben.Der Umsatz von TSMC legte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 30,3 Prozent auf umgerechnet 30,9 Milliarden US-Dollar zu. Der Nettogewinn stieg um 39,1 Prozent auf rund 14,1 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
