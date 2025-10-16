Ein führender Rückversicherer profitiert von einem erstaunlich moderaten und voraussichtlich günstigen Sturmjahr. Während viele Marktteilnehmer mit milliardenschweren Schadensfällen gerechnet hatten, bleibt 2025 bisher weit unter den Erwartungen und das wirkt sich unmittelbar auf die Profitabilität aus. Die Margen steigen, die Reserven wachsen und die Aktie signalisiert eine charttechnische Trendwende. Zudem lockt eine neue Dividendenpolitik on top.Operativ zeigt sich das Unternehmen als Musterschüler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär