München (ots) -Die hochdramatische und vielschichtige Highend-Serie "Hundertdreizehn" sahen im Ersten am Dienstag und Mittwoch dieser Woche durchschnittlich 2,941 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 14,0 Prozent. Die erste Folge am Dienstag um 20:15 Uhr verfolgten 3,87 Mio. (MA, 17,2 %). In der ARD-Mediathek kommt die Serie seit ihrem Streamingstart am Freitag vergangener Woche in Summe auf 3,5 Millionen Abrufe.Die sechsteilige Serie "Hundertdreizehn" macht aus einem statistischen Wert eine Schicksalszahl. Durchschnittlich 113 Menschen sind laut einer Untersuchung des Bundesverkehrsministeriums direkt oder indirekt davon betroffen, wenn ein einziger Mensch tödlich verunglückt. Das Busunglücks bildet die Rahmenerzählung und dient zugleich als Metapher für einen tiefgreifenden inneren Konflikt, den alle Hauptfiguren durchleiden: Sie wurden aus der Bahn geworfen und versuchen, in die Spur zurückzufinden. Zwischen Schuld, Verantwortung und Hoffnung spinnt sich ein dicht geknüpftes Beziehungs- und Handlungsnetz. In den Hauptrollen spielen Lia von Blarer, Robert Stadlober, Anna Schudt, Patricia Aulitzky, Armin Rohde, Friederike Becht, Max von der Groeben, Vladimir Korneev, Antonia Moretti u. v.m."Hundertdreizehn" ist eine Produktion von Windlight Pictures und Satel Film in Koproduktion mit dem WDR, dem ORF und der ARD Degeto Film für die ARD. Executive Producer sind Moritz Polter, Dirk Eggers und Heinrich Ambrosch, Co-Executive Producer Cosima Degler und Producer Herwig Krawinkler und Andreas Kohl. Regie führte Rick Ostermann; die Serienidee und die Drehbücher stammen von Arndt Stüwe. Die Redaktion liegt bei Elke Kimmlinger (WDR), Christoph Pellander (ARD Degeto Film) und Sabine Weber (ORF). Gefördert wurde "Hundertdreizehn" von der Film- und Medienstiftung NRW, Medienboard Berlin Brandenburg, Nordmedia, German Motion Picture Fund und FISA+.