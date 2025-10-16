Es ist bislang kein schlechtes Börsenjahr für die Aktie der DHL Group. Allerdings wurden die Hoffnungen auf ein richtig gutes Jahr zunächst durch einen starken Auftakt im Januar, Februar und März befeuert, ehe Donald Trump mit seinen Zöllen dem Aufschwung der DAX-Titel im April ein Ende setzte. Aktuell pendeln die Papiere seitwärts.Nach Ansicht der Experten des US-Analysehauses Bernstein Research bietet sich beim Bonner Logistikriesen auf dem aktuellen Kursniveau aber nun eine attraktive Einstiegschance ...Den vollständigen Artikel lesen ...
