EQS-Ad-hoc: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Kooperation/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
DEUTZ beabsichtigt, sich als Lead-Investor an Finanzierungsrunde von ARX Robotics zu beteiligen - strategische Partnerschaft angestrebt
Köln, 16. Oktober 2025 - Der DEUTZ-Konzern beabsichtigt, sich im Rahmen des Ausbaus seines Defense-Geschäfts an der strategischen Finanzierungsrunde des deutschen Rüstungs-Scale-ups ARX Robotics GmbH als Lead-Investor zu beteiligen und damit Minderheitsgesellschafter zu werden. Der Abschluss der Finanzierungsrunde wird in den nächsten Wochen erwartet. Der Schritt ist Teil einer angestrebten engeren Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen. Hierzu haben ARX Robotics und DEUTZ eine unverbindliche Absichtserklärung für eine strategische Partnerschaft geschlossen. DEUTZ stellt dabei seine Antriebssysteme für den Einsatz in unbemannten Landfahrzeugen von ARX Robotics sowie mobile Energieinfrastruktur und sein globales Produktionsnetzwerk bereit.
Ende der Insiderinformation
