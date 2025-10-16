Mainz (ots) -
Woche 42/25
Fr., 17.10.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Frankfurter Buchmesse 2025 - Wie mächtig ist Literatur?
Woche 45/25
Sa., 1.11.
Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten:
20.15 Der Samstagskrimi
Helen Dorn - Schuld und Sühne
21.45 heute journal (VPS 22.45)
22.00 Der Staatsanwalt (VPS 21.45)
(Weiterer Ablauf ab 23.00 Uhr wie vorgesehen.)
Woche 47/25
Sa., 15.11.
Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten:
20.15 Der Samstagskrimi
Wilsberg - Phantomtod
21.45 heute journal (VPS 22.45)
22.00 Der Staatsanwalt (VPS 21.45)
(Weiterer Ablauf ab 23.00 Uhr wie vorgesehen.)
© 2025 news aktuell