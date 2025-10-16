MTU Aero Engines (MTU) wird seine Zahlen für das dritte Quartal 2025 am 23. Oktober veröffentlichen. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Halbjahr eine beeindruckende Umsatz- und bereinigte EBIT-Dynamik mit Zuwächsen von 21 % bzw. 40 % gegenüber dem Vorjahr, getragen von einer starken Entwicklung sowohl im zivilen MRO- als auch im OEM-Geschäft. Nach einem überproportionalen Beitrag aus dem Verkauf von Leasing- und Ersatztriebwerken im ersten Halbjahr dürfte sich das Wachstum im dritten Quartal mit zunehmender Auslieferung installierter Triebwerke normalisieren. Der Konsens erwartet ein Umsatzwachstum von rund +12 % yoy im Q3 (nach +17 % yoy im Q2) und eine bereinigte EBIT-Marge von etwa 14,3 % (Q2: 17,4 %), was im Wesentlichen unseren mwb-Schätzungen von +11 % Umsatzwachstum und rund 14,5 % bereinigter EBIT-Marge entspricht. Die kontinuierliche MRO-Kapazitätserweiterung, der GTF-Hochlauf, große Auftragsbestände im Flugzeugbau und die robuste Nachfrage im Aftermarket positionieren MTU weiterhin günstig, um die langfristigen Ziele zu erreichen. Währungsrisiken sowie potenzielle US-Handelszölle bleiben jedoch ein Belastungsfaktor. Wir passen unsere langfristigen Schätzungen leicht an und bestätigen die HALTEN-Einstufung mit einem neuen Kursziel von EUR 375,00 (alt: EUR 370,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mtu-aero-engines-ag





© 2025 mwb research