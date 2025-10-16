Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Geldpolitik der US Notenbank (Federal Reserve) könnte bald deutlich lockerer werden, so die Experten von XTB.Stephen Miran, ein von Donald Trump nominierter Fed-Vertreter, habe angedeutet, dass mindestens zwei Zinssenkungen im Jahr 2025 realistisch seien. Gleichzeitig habe US-Finanzministerin Bessnet eine Verlängerung des Zollfriedens mit China signalisiert, was den Märkten zusätzlichen Auftrieb verleihe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
