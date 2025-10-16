Die Übernahme des insolventen Flugtaxi-Entwicklers Lilium durch die relativ unbekannte Holding AAMG ist offenbar gescheitert: Der Insolvenzverwalter hat stattdessen das Patentportfolio von Lilium an dessen US-Rivalen Archer verkauft. Damit dürfte eine Wiederbelebung von Lilium endgültig gescheitert sein. Seit Anfang August hat die Ambitious Air Mobility Group (AAMG) mit Sitz in den Niederlanden und Verbindungen nach Spanien, Dubai und Japan lautstark ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net