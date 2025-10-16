Bis zu 4.000 Euro Kaufprämie für ein E-Auto, wenn der Fahrzeugpreis und das eigene Einkommen unter den Obergrenzen liegen - diese Zahlen kursierten schon zur geplanten E-Auto-Förderung für Menschen mit geringem Einkommen. Nur: Die politischen Verhandlungen sind noch gar nicht so weit. Bei der geplanten Förderung, mit der gezielt Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen beim Umstieg auf emissionsfreie Fahrzeuge unterstützt werden sollen, waren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
