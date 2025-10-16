Ein globaler Trendsetter aus dem Premiumsegment kehrt mit voller Stärke zurück. Nach einer schwächeren Phase sorgt der jüngste Quartalsbericht für Aufsehen: Das Unternehmen meldet wieder Wachstum, starke Margen und eine spürbare Belebung in wichtigen Segmenten wie Fashion, Schmuck und Beauty. Die Märkte reagierten begeistert - der Aktienkurs sprang zweistellig nach oben.Fundamental ist der Konzern hervorragend aufgestellt: Mit Bruttomargen von 66 Prozent und einem Free Cash Flow von rund 9 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
