Die Ratlosigkeit zur Lage von Palantir ist derzeit beinahe so verbreitet wie das Coronavirus Palantir steht im Kreuzfeuer: Ein Bericht über angebliche Sicherheitslücken drückte Anfang Oktober den Kurs kräftig nach unten. Das Unternehmen sprach zeitnah von Missverständnissen und behobenen Schwächen - doch das Vertrauen an der Börse wankt und das Chartbild der Palantir-Aktie bekommt Risse. Kommt es nach (vermeintlichem) Technik-Flop nun zum Kursdebakel? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
