Daimler Truck (DTG) meldete im dritten Quartal 2025 einen Rückgang der Absatzmengen um 15 % gegenüber dem Vorjahr bzw. 8 % gegenüber dem Vorquartal auf 98.009 Fahrzeuge. Wie erwartet litt die Region Trucks North America (TNA) weiterhin unter den Unsicherheiten im Zusammenhang mit Zöllen und Handelskonflikten; die Volumina sanken dort im Quartal um 39 % yoy bzw. 22 % qoq auf 30.225 Fahrzeuge. Trucks Asia und Daimler Buses verzeichneten einen Rückgang der Absätze um 8 % bzw. 4 % yoy. Nach Nachholeffekten im zweiten Quartal konnte Mercedes-Benz Trucks (Europa) im dritten Quartal das Momentum nicht halten und erreichte ein Absatzplus von 8 % yoy bzw. 3 % qoq. Nach den verhaltenen Q3-Absatzzahlen und angesichts der möglichen Auswirkungen der von der US-Regierung vorgeschlagenen 25%-Zölle gemäß Section 232 auf die Gesamtnachfrage erwarten wir, dass die Jahresergebnisse im unteren Bereich der Prognosespanne liegen werden. Wir senken unsere Schätzungen für 2025 und 2026 leicht, heben jedoch unsere Bewertung von VERKAUFEN auf HALTEN an und bestätigen das Kursziel von EUR 34,00. Weitere Details zur Margenentwicklung und zu den potenziellen Auswirkungen der US-Zölle erwarten wir mit der Vorlage der vollständigen Q3-Ergebnisse am 7. November 2025. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/daimler-truck-holding-ag





© 2025 mwb research