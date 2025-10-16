In Niedersachsen ist seit Kurzem ein autonomer Linienbus unterwegs. Wie weit ist die Technik? Unser Autor hat es ausprobiert. "Jetzt besser festhalten", warnt Christian Kollenberg. Warum, erschließt sich mir noch nicht. Voraus ist lediglich eine kleine Fahrbahnverengung zu sehen, an der sich jeder normale Linienbus anstandslos durchschlängeln würde. Doch ich sitze nicht in einem normalen Bus, sondern in einem deutschlandweit einmaligen Versuchsfahrzeug. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
