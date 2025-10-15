Anzeige
WKN: A0JM27 | ISIN: CA21037X1006 | Ticker-Symbol: W9C
Tradegate
16.10.25 | 10:55
2.445,00 Euro
+0,62 % +15,00
Branche
Software
Aktienmarkt
S&P/TSX 60
GlobeNewswire (Europe)
15.10.2025 19:42 Uhr
14 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Constellation Software Inc.: Constellation Software's Harris Operating Group Enters into Agreement to Acquire TECVIA Holding GmbH

TORONTO, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Constellation Software Inc. ("Constellation") (TSX: CSU) today announced that its Harris operating group has entered into an agreement to acquire TECVIA Holding GmbH. Completion of the acquisition remains subject to closing conditions.

About Constellation:

Constellation acquires, manages and builds vertical market software businesses that provide mission critical software solutions.

For more information, contact:

Constellation Software Inc.
Jamal Baksh
Chief Financial Officer
Tel: (416) 861-9677
jbaksh@csisoftware.com
www.csisoftware.com


© 2025 GlobeNewswire (Europe)
