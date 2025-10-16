München (ots) -Fiktion mit Binge-Potenzial: Ob Mystery-Thriller, Young-Adult-Drama, Modern History oder Crime - die Serien-Saison im Herbst und Winter 2025/26 in der ARD Mediathek startet jetzt. Jeden Monat feiern neue Serien und Staffeln Premiere - mutig erzählt, besonders inszeniert und "made in Germany".Sophie Burkhardt, Channel-Managerin ARD Mediathek: "Fiktion verbindet, wenn sie uns berührt. Mit neuen Erzählweisen, überraschenden Programmfarben und neuen Gesichtern zeigt sich die ARD Mediathek als Zuhause für Serienfans."Ausgewählte Highlights der Serien-Saison in der ARD Mediathek:Kein Geheimnis ist sicher! Mit "Schattenseite" bringt Autor, Schauspieler und Social-Media-Star Jonas Ems seinen eigenen Bestseller als Young-Adult-Thriller-Serie auf den Bildschirm - mit Nachwuchstalent Samirah Breuer ("KRANK Berlin", "Almania") in einer der Hauptrollen. Ab 17. Oktober in der ARD Mediathek.Typisch deutsch?! Mit Tempo, Witz und Selbstironie meldet sich "Almania" zurück - die ARD-Kultserie von und mit Phil Laude. In Staffel drei bringt Lehrer Frank Stimpel erneut Schülerinnen und Schüler, das Kollegium und das Publikum in urkomische Situationen. Ab 31. Oktober in der ARD Mediathek.Opulenz trifft auf moderne Beats: "Mozart/Mozart" erzählt die Geschichte von Maria Anna, der älteren Schwester von Wolfgang Amadeus Mozart - ebenso begabt und ehrgeizig, doch ihrer Zeit voraus, wird sie ausgebremst. In den Hauptrollen: Havana Joy ("Love sucks") und Eren M. Güvercin ("Euphorie"). Ab 12. Dezember in der ARD Mediathek.Wilder Westen in Norddeutschland: In "Schwarzes Gold" entfaltet sich ein packendes Drama über Macht, Gier und den Traum vom schnellen Reichtum. Um 1900 verwandelt der Ölboom die Lüneburger Heide in einen deutschen "Wilden Westen" - Die Serie ist hochkarätig besetzt mit Harriet Herbig-Matten, Tom Wlaschiha, Jessica Schwarz, Merlin Sandmeyer, Slavko Popadic und Henny Reents. Ab 22. Dezember in der ARD Mediathek.They'll be back: Die preisgekrönte Mystery-Thriller-Serie "Oderbruch" kehrt mit einer zweiten Staffel zurück. Kompletter Plot Twist: Die gejagten Geschwister Maggie (Karoline Schuch) und Kai Kring (Julius Gause) werden selbst zu erbarmungslosen Jägern. Neu im Cast: Sabin Tambrea ("Ku'Damm 77") und Emily Kusche ("Sløborn"). Ab Februar 2026 in der ARD Mediathek.Hochkarätiger, frischer Serien-Nachschub - auch 2026/27:Mysteriös und übersinnlich: ARD-Serie "Seelendorf" mit Anna Shirin Habedank, Seyneb Saleh ("Call my Agent: Berlin"), Maximilian Mundt ("How to Sell Drugs Online (Fast)") und Moritz Bleibtreu ("Call my Agent: Berlin"). Die Mondwende steht bevor - wie alle 18 Jahre. Und wieder verschwinden in der Gegend Kinder. Als sich auch noch das Wasser des Sees schwarz verfärbt und ein Mädchen mit unheimlichen Visionen auftaucht, wird klar: Ein uraltes Grauen drängt an die Oberfläche.Crime meets History: Mit "Ludwig" widmet sich die ARD einer der schillerndsten Persönlichkeiten der deutschen Geschichte: König Ludwig II. Die internationale Koproduktion von ARD Degeto Film, Bayerischer Rundfunk, ServusTV und SRF verbindet historische Opulenz mit einer spannenden Crime-Erzählung u.a. mit Luis Pintsch ("22 Bahnen") als Ludwig II.Weitere Informationen zu allen Serien-Inhalten finden Sie unter https://pressekits.daserste.de/serienspotlightPressekontakt:Fotos bei ard-foto.dePressekontakt:ARD-ProgrammdirektionPresse & MultiplikatorenkommunikationE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6138783