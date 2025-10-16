Eilmeldung: Cosa Resources sichert sich zweite Entdeckungschance - nur 10 km von Cigar Lake entfernt

Anzeige / Werbung

Cosa Resources ist nicht länger ein Ein-Projekt-Explorer.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Cosa Resources Corp. veröffentlicht (TSXV: COSA | OTCQB: COSAF | FSE: SSKU)

Liebe Leserinnen und Leser - Die Jagd nach der nächsten Weltklasse-Uranlagerstätte ist gerade noch größer geworden!

Cosa Resources ist nicht länger ein Ein-Projekt-Explorer. Das Unternehmen treibt nun zwei hochgradige Explorationskampagnen in der weltweit ergiebigsten Uranregion parallel voran - und heute hat sich das zweite Projekt mit voller Wucht ins Rampenlicht katapultiert.

Am 17. Oktober veröffentlichte Cosa ein bahnbrechendes Update mit der Bestätigung von mehreren vorrangigen Bohrzielen auf dem Darby-Projekt - einem 70/30-Joint Venture mit Uran-Schwergewicht Denison Mines, nur 10 Kilometer westlich der Cigar Lake-Mine von Cameco.

Das hier dreht sich nicht mehr nur um Murphy Lake North.

Darby ist real. Es ist fortgeschritten. Und es ist offiziell bohrbereit.



Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Warum Darby so bedeutend ist

Das Darby-Projekt liegt im östlichen Athabasca-Becken, im Herzen des Uranreviers. Es ist umgeben von Milliarden-Assets, darunter:

Cigar Lake - 10 km östlich

- 10 km östlich McArthur River - nordöstlich

- nordöstlich Denisons Wheeler River - weiter südlich

Während andere hier seit Jahrzehnten bohren, blieb Darby größtenteils unangetastet - bis jetzt.

Das technische Team von Cosa hat nun das erfolgreiche Hurricane-Vorgehen wiederholt:

100% des historischen Bohrkerns vor Ort neu geloggt

Mehrere Zonen mit Illit , Chlorit und anomalem Uran identifiziert

, und identifiziert Zwei Trends - Delta und Charlie - mit direkter Mineralisierung, Alteration und graphitischen Störzonen markiert

und - mit markiert Aufgedeckt, dass über 80% der 40?km langen Streichlänge noch nicht getestet wurden

Das Ergebnis?

Ein voll ausgestattetes Winter-Bohrprogramm 2026, das sich nun in der finalen Planungsphase mit Denison befindet.

Delta-Trend: Bleiche, Störungszonen und Uran im Sandstein

Hier wird es spannend.

Das Bohrloch DB-27 im Delta-Trend durchteufte:

0,13 % U 3O 8 über 0,3 Meter - nur 16 Meter unterhalb der Diskordanz

- nur 16 Meter unterhalb der Diskordanz Eine 52-Meter-Zone mit anomalem Uran im basalen Sandstein

im basalen Sandstein Ausgeprägte Bleichung , Illit- und Chlorit-Anreicherung

, Eine bedeutende graphitische Störung unterhalb der Diskordanz

Die Geometrie entspricht klassischem Athabasca-Uran - Alteration im Sandstein über einer strukturell kontrollierten Störungszone im Grundgestein.

Cosas Team zielt in der Winterkampagne gezielt auf den Schnittpunkt dieser Störung mit der Diskordanz ab.

Das ist genau die Struktur, die Lagerstätten wie Cigar Lake, McArthur River und Hurricane beherbergt.



Charlie-Trend: Hydrothermale Alteration und 42 m anomales Uran

Im Charlie-Trend lieferte ein weiteres Bohrloch - DB-09 - folgendes:

42 Meter kontinuierliche Uran-Anomalien im unteren Sandstein

im unteren Sandstein Starke hydrothermale Hämatitbildung , Bleichung und Tonalteration

, Bleichung und Tonalteration Graphitische Störungen im Grundgestein, nur 30-60 m unter der Diskordanz

im Grundgestein, nur 30-60 m unter der Diskordanz Ein Bohrloch mit direkter Uranmineralisierung

Kurz gesagt?

Charlie sieht aus wie Delta - und beide sehen aus wie der Anfang eines größeren Systems.

Zusammen repräsentieren sie zwei von insgesamt sieben Trends auf Darby - beide werden im kommenden Winter bebohrt.

Derselbe Explorationsansatz wie bei Hurricane

Vergessen wir nicht, wer diese Geschichte schreibt:

Das technische Team hinter Cosa:

Entdeckte 2018 die Hurricane-Lagerstätte (die hochgradigste angezeigte Uranressource der Welt)

(die hochgradigste angezeigte Uranressource der Welt) Entdeckte und definierte Gryphon (Denison)

(Denison) Trug zur Entdeckung von GMZ bei (92 Energy)

bei (92 Energy) War maßgeblich an der Gründung von NexGen und IsoEnergy beteiligt

und beteiligt Gewinner des AME Colin Spence Award im Jahr 2022

Das Team hat exakt dieselbe Methodik nun bei Darby angewendet - mit überzeugenden Resultaten.

Das hier sind keine "Bohrideen".

Das sind verfeinerte, tonalterierte, uranhaltige Zonen, identifiziert von Menschen, die bereits Milliarden-Lagerstätten gefunden haben.

Das Setup: Winter 2026 rückt schnell näher

Was steht an?

Darby und Murphy Lake North sind beide für das Winter-Bohrprogramm 2026 bestätigt

sind beide für das bestätigt Cosa und Denison finalisieren aktuell Budgets und Bohrpläne

Mehrere vorrangige Bohrziele werden an beiden Projekten getestet

werden an beiden Projekten getestet Analyseergebnisse der Sommerbohrungen bei Murphy Lake stehen noch aus - und könnten das Winterprogramm zusätzlich befeuern

Zwei JV-Projekte. Zwei bedeutende Uran-Trends. Zwei hochkarätige Targeting-Setups. Ein erfahrenes Discovery-Team.

Cosa Resources hat jetzt zwei echte Chancen auf einen Weltklassefund - und beide könnten den Markt bewegen.

Fazit: Vom Einzelprojekt zur Explorationsplattform

Noch vor wenigen Wochen drehte sich alles um Murphy Lake North.

Doch jetzt?

Cosa Resources verfügt über:

Zwei Uranprojekte der Spitzenklasse

Zwei Joint Ventures mit Denison Mines

Zwei priorisierte Zielzonen (Delta und Charlie), bereits für Bohrungen bestätigt

(Delta und Charlie), bereits für Bohrungen bestätigt Ein weltklasse Uranteam , das bereits geliefert hat

, das bereits geliefert hat Eine Bewertung, die noch immer einen Pre-Discovery-Status widerspiegelt

Das ist nicht mehr nur ein Junior Explorer.

Das entwickelt sich zu einer plattformartigen Entdeckungsstory im Uransektor - mit zwei vollständig finanzierten und genehmigten Programmen im besten Uranrevier Kanadas.

Darby ist jetzt der zweite Grund, Cosa zu besitzen.



Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Besuchen Sie CosaResources.ca

TSXV: COSA | OTCQB: COSAF | FSE: SSKU

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: CA22113C1014