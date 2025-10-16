© Foto: Swen Pförtner/dpa

Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius setzt seine Erholung fort und überrascht mit soliden Zahlen für das dritte Quartal. Die Aktie reagiert mit Freudensprüngen und steigt auf den höchsten Wert seit Monaten.Nach einem deutlich besseren als erwarteten Abschneiden hebt der Laborzulieferer Sartorius seine Umsatzprognose für das laufende Jahr leicht an und präzisiert das Ziel für die operative Marge. Der Konzern erwartet nun einen Umsatzanstieg von rund 7 Prozent - das ist mehr als die bisher prognostizierten 6 Prozent. Der Gewinn legte im dritten Quartal überproportional zu, und auch die Marge kletterte deutlich. An der Börse werden die Zahlen euphorisch aufgenommen. Die Aktie steigt am …