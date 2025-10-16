Die HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) hat heute eine aktualisierte Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Diese reflektiert die Integration der Interhome Group, deren Übernahme am 28. August 2025 abgeschlossen wurde. Pro-forma-Prognose zeigt starke kombinierte Gruppe Auf Pro-forma-Basis - also unter der Annahme, dass Interhome bereits seit dem 1. Januar 2025 konsolidiert worden wäre (ohne Berücksichtigung von Synergien) - erwartet HomeToGo: IFRS-Umsatzerlöse: rund 400 Mio. € Bereinigtes EBITDA: rund 40 Mio. € Positiver Free Cash Flow Damit entsteht ein deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
