Zum Start der US-Berichtssaison lieferten vier Großbanken beeindruckende Zahlenwerke ab, aber nur zwei von ihnen profitierten beim Aktienkurs. Am Abend lag WELLS FARGO (+ 7,1 %) vor CITIGROUP (+ 3,4 %), leicht abgestraft wurden GOLDMAN SACHS (- 2,0 %) und JPMORGAN CHASE (- 1,9 %). Bei der kalifornischen WELLS FARGO wuchs die Gewinnsumme um 9,3 % auf 5,6 Mrd. $. Die Anleger honorierten den Wegfall der regulatorischen Größenbeschränkung, die das Management mit einer geplanten Eigenkapitalrendite (ROTCE) von 17 bis 18 % ausnutzen will. Zudem soll WF die Nr. 1 für Verbraucher und Small Business werden. CITIGROUP meldete einen Gewinnanstieg um 16 % auf 3,8 Mrd. $ und verblüffte mit Spartenrekorden trotz höherer Kosten. GOLDMAN SACHS (Gewinnsumme 4,1 Mrd. $, + 37 %) und JPMORGAN CHASE (14,4 Mrd. $, + 12 %) zeigten sich gewohnt solide, aber ohne Überraschungsmoment.