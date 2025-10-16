Stuttgart (ots) -Die S-Payment, ein Tochterunternehmen der DSV-Gruppe, und PAYONE, ein Joint Venture von Worldline und der DSV-Gruppe, bringen ab sofort mit dem S-POS Cube ein mobiles Sparkassen-Bezahlterminal für Händler auf den Markt. Das kompakte Android-Gerät kombiniert die bewährte S-POS Software mit robuster Terminal-Hardware. Die Stand-alone-Lösung mit WLAN und SIM-Karte ermöglicht es Händlern, überall schnell und sicher bei ihren Kunden vor Ort zu kassieren - zum Beispiel direkt auf der Verkaufsfläche, im Außendienst, auf dem Wochenmarktstand, am Food Truck oder auf Messen.Der S-POS Cube ist ideal für Händler, die gerne flexibel und mobil bargeldlos kassieren wollen. "Mit dem S-POS Cube bieten wir unseren Händlern eine leistungsstarke Alternative zur S-POS App für das Smartphone. Sie erfüllt optimal die Anforderungen des Handels in puncto Robustheit, Bedienkomfort und Sicherheit", sagt Christian Plaza-Bartsch, Geschäftsführer der S-Payment. "Der S-POS Cube ist ein weiterer Schritt, um den Handel mit modernen, flexiblen und sicheren Sparkassen-Zahlungslösungen zu unterstützen."Ottmar Bloching, CEO von PAYONE, betont: "Unsere Intention ist es seit jeher, die lokalen Händler in den Regionen gemeinsam mit den Sparkassen zu unterstützen. Bargeldloses Bezahlen ist längst keine Kür mehr, sondern branchenübergreifend - gerade im Klein- und Kleinsthändlersegment - Grundvoraussetzung, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Hier ist der S-POS Cube die smarte Antwort, egal ob für das Kassieren im Ladengeschäft oder im Outdoorbereich. Er passt in jede Jackentasche, ist strapazierfähig und bietet eine preisgünstige Alternative, gerade wenn es um das Bezahlen mit der girocard, dem wohl beliebtesten Zahlungsmittel in Deutschland, geht."Umfassende und sichere ZahlungsakzeptanzDer S-POS Cube akzeptiert eine sehr große Auswahl an Zahlverfahren im deutschen Markt. Er unterstützt kontaktloses Bezahlen unter anderem mit der girocard, Mastercard, Visa, sowie die optischen Verfahren Alipay+ und Bluecode mit "Scan to Pay on Mobile". Auch E-Wallets wie zum Beispiel Apple Pay, Mobiles Bezahlen, Alipay, Samsung Pay oder Google Pay funktionieren mit diesen Zahlarten auf dem S-POS Cube. Weitere Zahlungssysteme werden nach und nach in den S-POS Cube integriert.Neben den genannten Zahlverfahren geht der S-POS Cube mit weiteren Funktionen an den Start:- Kassenschnitt: Händler können individuelle Kassenschnitte erstellen, zum Beispiel bei Schichtwechsel- Trinkgeld-Option: mit intuitiver Nutzerführung- Digitale Belege: S-POS Cube unterstützt Nachhaltigkeitsaspekte, indem nur digitale Transaktionsbelege erstellt werden- Transaktionsübersicht: Händler können dieTransaktionen übersichtlich verwalten und einsehenDas Kartenlesegerät ist ab dem 16. Oktober 2025 auch als weiteres Produkt neben der S-POS App im Rahmen der "Initiative Deutschland zahlt digital" erhältlich, die bis zum 15. Juni 2026 läuft. Hier können Händler, die die Teilnahmebedingungen der Initiative erfüllen, den Cube kostenlos bestellen. Für 12 Monate ab Vertragsschluss fallen dann keinerlei Terminal- und Installationskosten sowie Transaktionsgebühren an.Zusätzlich gibt es für alle interessierten Händler zum Marktstart eine Sonderaktion vom 16. Oktober bis zum 10. November 2025, bei der der einmalige Kaufpreis für den S-POS Cube entfällt.Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten über den S-Händlerservice der PAYONE finden interessierte Firmenkunden und Händler unter https://www.sparkasse-pos.de/cubePressekontakt:S-Payment:Stephan ArounopoulosTel.: +49 711 782 99 - 230E-Mail: stephan.arounopoulos@s-payment.comPAYONE:Susanne GruppTel.: +49 69 6630 5132E-Mail: susanne.grupp@payone.comOriginal-Content von: S-Payment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162563/6138792