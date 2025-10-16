Dr. Dennis Riedl: Diese Aktie hat es in sich: Riedls Biotech-Wette auf zelluläre Landwirtschaft

Anzeige / Werbung

DNA-Aktie mit 90% Kursverlust bietet Turnaround-Chance - Synthetische Biologie als Megatrend

90 Prozent Kursverlust - und trotzdem auf Dr. Dennis Riedls Watchlist. Ginkgo Bioworks ist eine hochspekulative Biotech-Wette mit revolutionärem Potenzial.

Synthetische Biologie als Megatrend

"Ginkgo Bioworks arbeitet an der Zukunft der Biotechnologie", erklärt Riedl. Das Unternehmen entwickelt synthetische Organismen für verschiedene Anwendungen: Zelluläre Landwirtschaft, Pharmazie, Chemie und Materialwissenschaften. "Die Technologie könnte ganze Industrien transformieren."

Drastischer Kursverlust

Ginkgo Bioworks (WKN: A40KL9, ISIN: US37611X2099, Ticker: DNA) hat seit dem Hoch 90 Prozent verloren. "Die Aktie wurde brutal abgestraft", konstatiert Riedl nüchtern. Hohe Bewertungen trafen auf verzögerte Kommerzialisierung.

Turnaround-Potenzial

Trotz des Crashs sieht Riedl Chancen. "Bei 90 Prozent Verlust ist viel Negatives eingepreist." Das Unternehmen arbeitet an Kommerzialisierung, reduziert Kosten und fokussiert sich auf profitable Geschäftsbereiche.

Revolutionäre Technologie

Die Plattform ermöglicht Design und Produktion maßgeschneiderter Organismen. Anwendungen reichen von nachhaltiger Lebensmittelproduktion bis zu neuen Medikamenten. "Wenn das funktioniert, ist das Potenzial gigantisch", betont Riedl.

Fundamentale Herausforderungen

Die Realität bleibt herausfordernd: Hohe Verluste, unsichere Profitabilität und lange Entwicklungszyklen. "Ginkgo ist nichts für schwache Nerven", warnt Riedl. Das Unternehmen braucht Zeit und Kapital.

Strategische Partnerschaften

Positiv sind Kooperationen mit etablierten Unternehmen. Diese validieren die Technologie und bringen Umsätze. "Die Partnerschaften zeigen, dass die Technologie funktioniert."

Hochspekulativ

Riedl kategorisiert Ginkgo klar als hochspekulativ. "Das ist eine Wette auf die Zukunft der Biotechnologie." Totalverlust ist möglich, aber auch Vervielfachung bei Erfolg.

Fazit

Ginkgo Bioworks (WKN: A40KL9) ist eine extreme Spekulation auf synthetische Biologie. Nach 90 Prozent Kursverlust bietet die Aktie Turnaround-Potenzial - aber nur für Anleger mit hoher Risikobereitschaft und langem Atem.

