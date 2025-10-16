Ein neuer Konflikt zwischen den globalen Wirtschaftsmächten spitzt sich zu: Die G7-Staaten beraten über eine gemeinsame Antwort auf Chinas drastische Exportbeschränkungen für Seltene Erden - Rohstoffe, die für Hightech und grüne Technologien unverzichtbar sind. Während Peking seine Kontrolle über die strategischen Metalle verschärft, drängt US-Finanzminister Scott Bessent auf entschlossene Gegenmaßnahmen. Die USA wollen den Schulterschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Finanzmarktwelt.de