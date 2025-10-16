Anthropic hat ein neues KI-Modell enthüllt. Claude Haiku 4.5 soll nicht nur schneller, sondern auch kosteneffizienter als sein direkter Vorgänger und sogar einige größere Modelle arbeiten. Was euch mit Claude Haiku 4.5 erwartet und wie ihr darauf zugreifen könnt. Erst vor wenigen Wochen hatte Anthropic Updates für sein Modell Claude Sonnet bekannt gegeben. Claude Sonnet 4.5 soll etwa in der Lage sein, mehr als 30 Stunden am Stück zu programmieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n